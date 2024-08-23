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金滿貫等級驕傲！HUBLOT Meca-10腕表 喜成球王之選
職業網球中能獲四大滿貫賽事的任一項都足以名留青史。賽爾維亞名將、宇舶表（HUBLOT）大使喬科維奇（Novak Djokovic）不僅是至今大滿貫紀錄保持人，日前更獲得奧運金牌、進階「金滿貫」，亦讓其手腕上的HUBLOT藍陶瓷Big Bang Meca-10腕表、更顯亮眼。
寫下男子職業網球史24座大滿貫紀錄的喬科維奇，同時也以職涯10座澳網冠軍最廣為人知。日前喬科維奇在2024年的夏季奧運中奪金、成為第五位完成「金滿貫」（Golden Grand Slam）的選手，並在鏡頭前留下手持金牌、仰天感嘆的動容神情。
當時喬科維奇手上更配戴了一只出自宇舶表（HUBLOT）的Big Bang MECA-10藍陶瓷腕表，與喬科維奇的24冠紀錄、堪稱同等傑出的工藝之作。表款動力來源的HUB1201手動上鏈機芯擁有長達10日動力儲存，一如網球賽事中所要的強悍體能，機芯則由223枚精密零件組成，散發鮮明的工業風格，也一如網球賽事中高速回擊、對決時的力量感。
藍色陶瓷表殼的尺寸為45毫米，同系列Big Bang Meca-10腕表再有皇金藍面與鈦金屬兩種不同材質，分別運用了緞面皇金（King Gold）以及鈦金屬為表殼，並皆搭配橡膠表帶、以增加上手時的舒適度，防水性能則達100米。精密複雜、運作長效，一如球王般最終將甜美戰果、喜悅收下。
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