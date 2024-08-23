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軍人節快樂！憑證4天玩義大樂園、票價只要93元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
義大遊樂世界限時推出軍人限定優惠。圖/義大遊樂世界提供
義大遊樂世界限時推出軍人限定優惠。圖/義大遊樂世界提供

為了向辛苦的國軍致敬， 8/31(六)至9/3(二) ，憑相關證件如軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役等，購票只要93元，同行者也享有666元優惠。

義大為亞洲唯一希臘情境主題樂園，園區內有三大區：「衛城」、「聖托里尼山城」及「特洛伊城堡」，還有全台最大室內15,000坪親子樂園，不論晴雨都能盡情遊玩。今年廣受好評的還有全台唯一「水戰遊行」，演出只到9/2，遊行採雙邊開打，沿路熱鬧打水戰，也可近距離和舞者一起同樂。

此外，義大Outlet推出「義起開學趣」系列優惠，即日起至9/1憑E卡會員+指定品牌單筆消費滿1,600元，即贈漫威雷神索爾資料夾乙個。B區LB_Roots即起至9/1單筆消費滿四件(含)以上、再享85折優惠。C區LB FOSSIL推出真皮防盜短夾皮帶禮盒組Outlet價3,424元。C區1樓Navy口袋愛心鯊魚標短T任選3件Outlet價990元。全館消費滿千還可以150元加購價、體驗全台Outlet首見的VR沉浸式對決遊戲《決戰未來》。

國軍 義大

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