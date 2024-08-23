「麟洋」專案、高年級、綠永續 盤點今夏星飯店新創意

星飯店住房專案愈玩愈狂！搶搭金牌列車，Hotel MVSA慕舍酒店推出「奧羽麟洋」住房專案；看好銀髮商機，阿里山英迪格酒店主推「高年級」；台北遠東香格里拉則呼應環保愛地球、首推綠色旅行。

慶祝台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟二度奪金，隱身台北市鬧區、低調奢華的HOTEL MVSA慕舍酒店推出「奧羽麟洋」金牌住房專案，即日起至9月15日於官網限時開放搶訂。包括享用「奧羽麟洋」專屬特調、米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」西班牙經典早餐，還有機會把限量珍藏麟洋簽名球組一起帶回家。此專案平日入住酒莊客房每晚8,388元起。

阿里山英迪格酒店則鎖定銀髮商機，針對65歲以上住客推出獨享的「高年級住房專案」，每晚11,168元起，除了雙人房住宿一晚、翌日雙人份早餐與主廚特製阿里山特色外帶午餐餐盒，再享加購晚餐半價優惠。同時與多間國際品牌攜手為銀髮族打造「漫步旅行組」（包含Montbell戶外用品、麗臺amor BtNPN植物奈米貼片、補體素滴雞精等，總價值5,520元）。專案至10月28日，需入住3天前預訂。

榮獲台北市觀光傳播局頒發「台北綠旅標章」的台北遠東香格里拉，首度與BMW台北汎德攜手推出「BMW電動未來 永續生活」住房專案，成為台灣首家提供電動車給旅客試駕的飯店。專案可選擇入住指定客房或套房，皆享有豪華閣專屬禮遇，包含早餐、下午茶及晚間歡樂時光，還可獲得獨家好禮含香格里拉環保托特包與餐具組，住宿期間可免費試駕全新純電轎跑「BMW i4 eDRIVE40」或豪華純電旗艦休旅「BMW iX xDrive40」。每晚11,400元起。

搶搭暑假最後列車，承億文旅旗下六館聯合推出與自己對話的「ME TIME」，雙人房含早餐3折起，即起至8月26日限時訂房，包含位於北部假日休閒勝地的淡水吹風、擁有東部純淨山海的花蓮山知道、阿里山高山茶主題的桃城茶樣子、集商務與都市時尚風格合一的台中鳥日子、名勝風景區潭日月及暑假旅遊勝地墾丁雅客小半島都適用，入住日可至11月29日。