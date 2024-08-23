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今夏最濃芋！泰國if椰子水 X 五桐號「芋見椰椰奶奶」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
兩品牌攜手打造今夏最濃「芋」的冰沙「芋見椰椰奶奶」(售價89元) 。圖/五桐號提供
兩品牌攜手打造今夏最濃「芋」的冰沙「芋見椰椰奶奶」(售價89元) 。圖/五桐號提供

來自泰國的 if 100%椰子水再度與五桐號攜手，於今夏推出最濃「芋」組合，以鮮甜椰子水搭配Q彈小芋圓的「芋見椰椰奶奶」。此外，泰國 if 100%椰子水即日起也在全台Costco新上架，另也可在全家便利商店、大潤發、全聯、家樂福、Mia C'bon購買。

隨著泰國文化在台灣的能見度逐漸提升，椰子水飲料也成為消暑新選擇。來自泰國Innovative Food and Beverage Pte. Ltd.公司的知名品牌，以提供原裝進口天然風味的 if 100%椰子水，和台灣受歡迎的咀嚼系品牌五桐號重磅聯名，以融合文化飲品的趨勢，攜手推出「芋見椰椰奶奶」。

此新品以新鮮芋頭打成細膩香甜芋泥，加入低熱量、不含膽固醇、零脂肪、零添加，且贏得「食品界米其林」iTQi、A.A.Taste Award國際風味評鑑獎一星的 if 100% 椰子水，再混搭Q彈小芋圓，共同打造出今夏最濃「芋」的冰沙「芋見椰椰奶奶」(售價89元) 。

五桐號 手搖飲料 泰國

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