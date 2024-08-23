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800元日本大阪住一晚！小鹿文娛FAWN HOTEL 開幕推優惠

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
房內空間多以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味。圖/小鹿文娛提供
房內空間多以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味。圖/小鹿文娛提供

800元起，就能在日本大阪住一晚。小鹿文娛推出最新品牌「FAWN HOTEL」，首度進軍大阪，酒店緊鄰通天閣等景點，交通便利。這也是在晶華國際酒店集團旗下捷絲旅品牌、CHECK inn雀客旅館集團前進大阪之後，再添集團新飯店。

繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續布局日本市場，於大阪市中心打造全新9層樓的「FAWN HOTEL」，全館包括單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房。小鹿文娛指出，為慶祝位於大阪的首間旅宿開幕，集團也推出超值優惠，雙人入住每人每晚800元起。

「FAWN HOTEL」旅店延續小鹿文娛「FAWN & FUN」精神，以明亮鮮豔的色彩營造出溫暖歡快的氛圍，旅店座落大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行約5分鐘，周邊臨近大阪知名景點如通天閣、新世界本通商店街，以及天王寺動物園等，步行均約7分鐘路程。

「FAWN HOTEL」也將好客風格帶到海外，設置多元且便利的設施及服務，於大廳24小時免費提供零食，設置自助洗衣房及休憩交流場域，未來也會提供Switch機台等，讓每位旅客在每一次停留都充滿驚喜與新發現。

FAWN HOTEL

官網：https://fawn-group.jp/en/

地址：3 Chome-12-6 Shimodera, Naniwa Ward, Osaka, 556-0001

日本 訂專線：+81 70-8900-1987

小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪，緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站。圖/小鹿文娛提供
小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪，緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站。圖/小鹿文娛提供
FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」，設置休憩遊樂場域 24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。圖/小鹿文娛提供
FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」，設置休憩遊樂場域 24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。圖/小鹿文娛提供
FAWN HOTEL大廳以暖色調營造歡樂氛圍，並設有洗衣房供入住旅客使用。圖/小鹿文娛提供
FAWN HOTEL大廳以暖色調營造歡樂氛圍，並設有洗衣房供入住旅客使用。圖/小鹿文娛提供

HOTEL 大阪

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