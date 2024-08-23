綠搭金、超有型！浪琴推新款Spirit飛行風懷舊計時表

脫離地心引力、遨遊高空，正是飛行所帶來的無限想像與樂趣。浪琴表（Longines）發表新款Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼表，以精鋼搭配黃K金、綠色面盤，古典也富優雅活力，並搶先於浪琴表台北101名品店獨賣。

所謂的「飛返」（FlyBack）計時功能，意味著在計時機制運作中時，可省略「停止、再啟動」此一過程，讓計時機制瞬間歸零、並持續進行下一段計算，因此較一般的計時碼表機制更為精密複雜。新款的Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼表則運用了通過瑞士天文台認證（COSC）的L791.4導柱輪自動上鍊機芯為動力，並在表殼、表圈、面盤、指針、刻度等不同細節，交錯運用精鋼、18K黃金以及綠色，形塑出懷舊的優雅風範。