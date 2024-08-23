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綠搭金、超有型！浪琴推新款Spirit飛行風懷舊計時表
脫離地心引力、遨遊高空，正是飛行所帶來的無限想像與樂趣。浪琴表（Longines）發表新款Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼表，以精鋼搭配黃K金、綠色面盤，古典也富優雅活力，並搶先於浪琴表台北101名品店獨賣。
所謂的「飛返」（FlyBack）計時功能，意味著在計時機制運作中時，可省略「停止、再啟動」此一過程，讓計時機制瞬間歸零、並持續進行下一段計算，因此較一般的計時碼表機制更為精密複雜。新款的Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼表則運用了通過瑞士天文台認證（COSC）的L791.4導柱輪自動上鍊機芯為動力，並在表殼、表圈、面盤、指針、刻度等不同細節，交錯運用精鋼、18K黃金以及綠色，形塑出懷舊的優雅風範。
同時為慶祝重要合作夥伴、台北101購物中心的21周年，浪琴並與台北101購物中心聯名發表了Longines X Taipei 101限量第21代聯名小熊，透過象徵浪琴的品牌藍色、飛行員護目鏡、飛行夾克，展現出雙方探索未知、持續超越的飛行員精神。浪琴Spirit Flyback先行者系列飛返計時碼表已於浪琴表台北101名品店，以及台灣浪琴表官方網站獨家販售，訂價則為20萬7,800元。
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