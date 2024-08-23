莫內最早的「睡蓮」！ 消失的地平線首現拍場估破8億元

「睡蓮」是印象派大師莫內最重要的作品象徵。香港佳士得宣布，將在9月26日於香港佳士得全新亞太區總部拍賣莫內最早的「睡蓮」系列中的一幅，估價2億港元到2.8億港元（新台幣8.2億到11.5億元）。佳士得表示，此作由莫內家族收藏多年，現由一位顯赫私人藏家委託拍賣，是首次現身拍場。

莫內定居於法國吉維尼後，以心愛的睡蓮池為主題創作了最廣為人知的「睡蓮」系列作品。此次拍賣的「睡蓮」即為其中最早的一組作品之一。這組開創性的「睡蓮」系列共8幅，創作於1897到1899年之間，其中有四幅作品由重要美術館收藏，包括巴黎馬蒙丹莫內美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館和羅馬國立當代藝術博物館。

佳士得表示，莫內當時正醉心探究這此一新題材在繪畫方面的各種潛力，此作和首組「睡蓮」系列中的另外七幅畫作，不論是格式、尺寸、顏色和處理手法上也不盡相同，引領觀眾沉醉於波光粼粼的池塘之中。此作展示莫內「睡蓮」系列作品中最重要和最破格的其中一種手法，亦即消失的地平線。焦點明確的畫面將觀眾帶到池塘的中央，並摒棄四周的所有其他細節，讓目光集中於池水、大氣和光線之間不斷變化的關係。

1883年，莫內為尋求更平淡的生活，與家人移居巴黎以西50英里的吉維尼村。他在這裡打造了一片完整的水景庭園，於偌大的睡蓮池上修建了一道日式拱橋，四周柳樹圍繞，「睡蓮」成為莫內最重要的謬思。年輕時的莫內致力捕捉轉瞬即逝的光線和色彩，貫徹印象派刻劃自然瞬間的觀念；晚年繪畫的作品則對大自然進行沉思，更強調沉浸式體驗，「睡蓮」中消失的地平線，展現莫內對透視法的重新思考。

佳士得將於9月20日向公眾開放位於香港中環的全新亞太區總部，隨後於26和27日進行20及21世紀晚間拍賣。