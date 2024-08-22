獨／開30年、入圍必比登！台北四大鰻魚「濱松屋」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
濱松屋提供多種鰻魚料理。圖／擷取自濱松屋粉絲頁
濱松屋提供多種鰻魚料理。圖／擷取自濱松屋粉絲頁

要吃得把握機會！經營30年，並於2018年獲得米其林必比登肯定的鰻魚飯名店「濱松屋」，近日宣佈因店主年紀增長、病痛纏身，因此將於10月31日結束營業，同時也是繼「京都屋」之後，第二間停業的「台北四大鰻魚飯」。

自1995年從日本來台開業的「濱松屋」，位於林森北路的條通商圈內，店內標榜使用現點現殺的高品質活鰻，提供日式鰻魚飯、鰻魚三吃、香烤蒲燒鰻等多種鰻魚料理，同時還有天婦羅、生魚片等餐點選擇，在google map累積超過700則評論，平均獲3.9顆星。2018年時，濱松屋成功名列「米其林必比登名單」，過去連前總統李登輝也曾是位上嘉賓。

除此之外，濱松屋也與肥前屋、京都屋、劍持屋等鰻魚名店，並列「台北四大鰻魚飯」。2019年時，京都屋因設備、環境老舊等因素結束營業，引起許多饕客不捨。近日「濱松屋」則發布公告，表示店主隨著年紀增長，加上病痛纏身，遺憾地決定濱松屋將在今年10月31日結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示「浜松屋的鰻魚飯很好吃！很令人懷念！」、「好可惜喔」、「趕緊吃一波」隨著濱松屋的歇業，台北四大鰻魚飯也僅剩「肥前屋」、「劍持屋」兩間。

京都 米其林 鰻魚

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