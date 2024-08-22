搶食中秋送禮市場商機 寶格冰淇淋推出「冰月星禮盒」

中秋送禮不一定非要送月餅！中部冰淇淋品牌名店「Bulga寶格冰淇淋」22日宣布推出「冰月星禮盒」，內含六種經典冰淇淋口味，即日起至9月15日開放預購，早鳥可享67折優惠價，網路訂購免費宅配到府，搶食中秋送禮市場商機。

隱身在台中勤美誠品商圈的冰淇淋品牌名店寶格冰淇淋，以製作、販售精品冰淇淋起家，並以綿密細緻的口感與好滋味而聞名，不僅深受在地消費者喜愛，也有許多客人特地從外縣市遠道而來，在市場打響名號。

寶格冰淇淋負責人陳苡榛表示，寶格冰淇淋推出的「冰月星禮盒」，顛覆了中秋傳統送餅的意象，禮盒內含六種經典冰淇淋口味，包括純粹牛奶、純粹巧克力、抹茶紅豆、養生桂圓、蘭姆葡萄、蜜香紅茶。搭配七種手工果醬及堅果，每一口冰淇淋及果醬都經過嚴選食材和匠心工藝，冰淇淋濃郁細膩、養生果醬及堅果健康美味。

除了「冰月星禮盒」外，寶格冰淇淋台中店內用部分，也推出了季節限定的冰淇淋新品「香柚」、「檸檬蘋果」、「柳橙蘋果」等三款中秋限量口味。

陳苡榛強調，三款中秋限定冰淇淋，結合了台灣在地花蓮瑞穗文旦柚、屏東香檸檬、雲林古坑柳橙為主要食材，將經典的牛奶口味結合蘋果，碰撞出果香酸甜滋味。

寶格冰淇淋「冰月星禮盒」有15入及18入裝，即日起至9月15日開放預購，只要在預購期間完成訂購並付款，禮盒原價1,800元，活動期間可享67折、1,199元早鳥優惠價；此外，網路訂購免費宅配到府優惠，即日起持續至9月7日。

不僅如此，消費者也可以親自到位於台中市西區、鄰近勤美綠園道的寶格冰淇淋櫃台提貨，現場提貨自即日起，每日下午2點至晚上8點；網路訂購即日起開放至9月7日下午5點止。