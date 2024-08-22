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vivo台灣市場銷售目標 明確聚焦中高階手機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
vivo V40系列代言人告五人，出席記者會。圖／vivo提供
vivo V40系列代言人告五人，出席記者會。圖／vivo提供

中國大陸手機品牌vivo今（22）日在台發表新機V40系列，以及穿戴式裝置vivo WATCH 3；vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo在台灣市場的經營明確聚焦中高階手機市場，vivo也預估，vivo 2024年在台灣市場的銷量可望年增25%，V40系列的銷量也有望比上一代成長3成。

觀察台灣智慧手機市場市況，vivo認為，對比2023年同期，台灣智慧手機整體市場銷量已然成長1-2%，雖然沒有顯著成長，但對比過去連5年下滑的走勢來說，今年銷量持平，意味銷量已然回穩；不過，手機銷售額則是年增6-8%，明顯因為手機單價上升而成長。

市場先前傳出，中華電信對陸系手機祭出「不加碼補貼、不主動推廣、不再列入銷售績效指標（KPI）」的「三不政策」。

對此，陳怡婷表示，vivo目前與中華電信的銷售合作都沒有太大問題，整體銷售情況也都相當穩定，而vivo電信通路銷售占比也一直維持在6成左右，相當穩定。

根據研調機構TrendForce調查顯示，相機規格有感升級，仍是消費者換機的主要誘因之一，並預估2024年全球智慧型手機相機鏡頭出貨量年增3.8%，約42.2億顆。

vivo今日推出的V40系列手機，主打前、後皆搭載蔡司光學鏡頭，搭配AI（人工智慧）超級合影算法，讓合照中的每個細節都清晰無比不變形，希望吸引消費者青睞。

vivo V40共有「自杏粉」、「鈦度灰」、「紫想酷」三款新色，12+512GB擁「自杏粉」、「鈦度灰」兩色可選，建議售價20990元；V40 12+256GB則有三色供選擇，建議售價18990元；V40 Pro推洗鍊「鈦度灰」，建議售價24990元。

vivo V40即日起於全台各大通路正式開賣，9月30日前指定通路購買，加碼贈送螢幕意外保固12個月，再享早鳥專屬好禮，9月2日起搭配各大電信指定資費，V40系列手機可以0元帶回家。

售價 消費者

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