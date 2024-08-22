金子半之助新品上桌！吉豚屋「魔物獵人」第二波登場

來自日本的「金子半之助」，今夏在台推出全新「月見豚天丼」及「海老月見豚天丼」。其中「月見豚天丼」特選2塊醃漬入味的薄炸豚腰內肉排做為主角，搭配新鮮藕片、紅薑炸餅、半熟玉子與青龍，每份299元。針對微風北車旗艦店推出的「海老月見豚天丼」則再增加兩尾鳳尾蝦，一次擁有海陸雙重享受，每份369元。

此外，金子半之助也於台北新光三越A8店限定發售3款新品定食，其中「特上海鮮天婦羅定食 」，吃得到松葉蟹、生食級干貝、鱚魚、海苔、青龍、蓮藕、小番茄、紅薑及半熟玉子，每套499元。另外還有「海老天婦羅定食」以及「香香雞天婦羅定食」，各為399元、369元。同時還有「明太子洋芋沙拉」、「海膽魚卵茶碗蒸」、「金子秘汁煎嫩牛」、「京都宇治抹茶布丁」等4款單點品項新登場，每份99～248元不等，可享加購優惠價。

為慶祝新品上市，即日起至9月15日期間，「月見豚天丼＋套餐4選2」，原價388元，優惠價349元。「海老月見豚天丼＋套餐4選2」，原價458元，優惠價428元。

繼首波推出魔物獵人聯名活動後，8月24日至9月25日期間，「吉豚屋」再推出第二波魔物獵人20週年活動，其中「MH20th 限定元氣餐」，內含海老腰內豬排丼、特調飲品5選1、魔物獵人20週年限定Q版插卡，以及精選武器杯墊（新增7款隨機贈送）外，還有限量款「艾路湯匙組」，湯匙組以魔物獵人20 週年版艾路圖像來打造，有著兩種不同的艾路表情包，並以特製鐵盒盛裝，每套499元。

第二波活動中，釋出全新7款武器杯墊，包括長槍、銃槍、操蟲棍、弓、輕弩槍、重弩槍、單手劍。另外「MH20th Q 版艾路大頭包」也同步開賣，加購價499元。8月24日至8月30日期間，艾路店長也將在吉豚屋各個門市現身，並於現場提供兌換券。