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迎接豐收季節 周大福傳承祝福 喬治傑生新葡萄亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周大福藉推出極具代表性的傳福系列，為品牌95周年掀開序幕。圖／周大福提供
周大福藉推出極具代表性的傳福系列，為品牌95周年掀開序幕。圖／周大福提供

珠寶以親民價格，在包包比珠寶還貴的時代大受消費者歡迎，並以活潑的設計打開年輕世代的市場。以黃金起家的周大福迎接創立95周年，推出全新傳福系列（Rouge Collection），結合傳統元素「福」字樣，和熱情的紅色調，以簡約幾何線條和璀璨鑽石重新演繹，形態亦呼應中式花格窗建築美學蘊含深長文化意義，融合文化傳承與當代優雅氣息，涵蓋多款形式迥異的項鍊、手鍊、耳環等，同時也為品牌95周年一系列慶祝活動掀開序幕

來自北歐的喬治傑生（GEORG JENSEN），其下MOONLIGHT GRAPES 系列珠寶傳承了葡萄在西方文化中象徵豐收飽滿的文化意涵，以「For Everyday Expression藝無止盡‧風格表述」的概念推出2024年秋冬新品。設計上保留以不規則錯落置放的大小圓珠堆砌出立體珠寶輪廓的手法，採用18K黃金、18K黃金鑲鑽、以及925純銀材質，延伸出項鍊、胸針、垂墜式耳環、手鐲、戒指等新作，將纍纍成串的葡萄果實，化作時髦的當代女性必備單品。

喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金垂墜耳環，64,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金垂墜耳環，64,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金項鍊，45,400元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金項鍊，45,400元。圖／喬治傑生提供
傳福系列足金鑲鑽紅玉髓手鍊，59,200元起。圖／周大福提供
傳福系列足金鑲鑽紅玉髓手鍊，59,200元起。圖／周大福提供
傳福系列18K白金鑽石耳環，10萬1,000元起。圖／周大福提供
傳福系列18K白金鑽石耳環，10萬1,000元起。圖／周大福提供
喬治傑生月光葡萄系列推出秋季新作。圖／喬治傑生提供
喬治傑生月光葡萄系列推出秋季新作。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金耳環，29,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金耳環，29,500元。圖／喬治傑生提供
傳福系列18K玫瑰金鑽石頸鍊，76,000元起。圖／周大福提供
傳福系列18K玫瑰金鑽石頸鍊，76,000元起。圖／周大福提供
傳福系列18K黃金鑽石紅瑪瑙頸鍊，72,200元起。圖／周大福提供
傳福系列18K黃金鑽石紅瑪瑙頸鍊，72,200元起。圖／周大福提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀垂墜胸針，16,400元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀垂墜胸針，16,400元。圖／喬治傑生提供
傳福系列足金鑲鑽紅寶石手鍊，24,400元起。圖／周大福提供
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珠寶 黃金

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