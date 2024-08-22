迎接豐收季節 周大福傳承祝福 喬治傑生新葡萄亮相
輕珠寶以親民價格，在包包比珠寶還貴的時代大受消費者歡迎，並以活潑的設計打開年輕世代的市場。以黃金起家的周大福迎接創立95周年，推出全新傳福系列（Rouge Collection），結合傳統元素「福」字樣，和熱情的紅色調，以簡約幾何線條和璀璨鑽石重新演繹，形態亦呼應中式花格窗建築美學蘊含深長文化意義，融合文化傳承與當代優雅氣息，涵蓋多款形式迥異的項鍊、手鍊、耳環等，同時也為品牌95周年一系列慶祝活動掀開序幕
來自北歐的喬治傑生（GEORG JENSEN），其下MOONLIGHT GRAPES 系列珠寶傳承了葡萄在西方文化中象徵豐收飽滿的文化意涵，以「For Everyday Expression藝無止盡‧風格表述」的概念推出2024年秋冬新品。設計上保留以不規則錯落置放的大小圓珠堆砌出立體珠寶輪廓的手法，採用18K黃金、18K黃金鑲鑽、以及925純銀材質，延伸出項鍊、胸針、垂墜式耳環、手鐲、戒指等新作，將纍纍成串的葡萄果實，化作時髦的當代女性必備單品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言