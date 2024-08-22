擲骰子折500！台中火焰珠寶盒生魚片、雙層壽司好浮誇

位於台中的日式餐廳「魚吞壽司Sakana」，店內提供丼飯、握壽司、生魚片等多種料理，並以「無菜單料理套餐」為招牌特色。8月26日至9月30日期間，凡到店消費無菜單料理套餐，即可參與擲骰活動，有機會現折餐費500元，或是獲得磯煮鮑魚、鮭魚卵手捲等料理。

魚吞壽司自2023年4月正式開幕，店址鄰近台中捷運市政府站。店內的菜單，供應有握壽司、自選生食丼飯、自選炙燒丼飯、生魚片、手捲、燒烤、炸物等多種選擇。其中「魚吞手鞠球壽司塔」，以英式下午茶的呈盤概念呈現，底層共有6顆握壽司，包括鮭魚、星鰻等不同口味；上層則有鮑魚、海膽、生魚片、鮭魚卵等食材，每份680元。此外，店內也提供有個人化的無菜單料理套餐，以及適合多人團聚的日式桌菜服務。

魚吞主打的無菜單料理套餐，採7道式設計，共有1,280、1,680、2,380元等3種價位，食材各有不同。以1,680元方案為例，以「北歐馬鈴薯蘿蔓沙拉」作為開場，「盛合刺身」則是以珠寶盒為靈感，將生魚片、天使紅蝦、磯煮鮑魚裝盛於珠寶盒中，外層再裹上特製包裝紙。上桌時，可先用仙女棒點燃包裝紙，在璀璨的火花與烈焰之中，讓食材華麗現身，非常符合現代人的拍照喜好。

此外，套餐中還有「炭烤牛排佐胡麻醬」、「波士頓龍蝦松露蒸」、「比目魚蟹膏最中餅」、「蒜頭鱸魚雞肉湯」等菜色，最後再以自製布丁與情人果冰淇淋結尾。套餐各內容，也會依照當日供應狀況進行調整。

自8月26日至9月30日期間，凡消費無菜料理套餐1組，就可參加骰子遊戲，點2組就可挑戰2次。有機會獲得100、300、500元現金回饋，或是可獲得磯煮鮑魚、鮭魚卵手捲或雞肉串等加菜料理。