深潛再進化 GUCCI Dive潛水表點燃生活熱情
潛水表令人著迷之處始終都不是防水深度，而是潛水表所反映的生活風格，以及延伸傳遞的印象：嬉戲、享樂，盡情享受陽光的親炙。GUCCI推出全新Gucci Dive潛水表，將品牌自1972年投入腕表設計的熱情代代相承，為義式美學煥發出活力新象。
雖然說防水性能是表象的技術規格，但GUCCI仍持續為手表賦予造型外的實用意義。全新五款Gucci Dive自動潛水表全數具備了300米的防水性能，無論是生活防水、海灘嬉戲、專業深潛，都能盡情滿足；同時雖具有碩大份量，但40毫米的潛水表也成功「減重」，因為陶瓷表圈減輕了重量、但同時擁有耐磨、耐刮特性。
同時GUCCI也沒忘記人們對風格的追求：40毫米的面盤再現了GUCCI經典的Interlocking G元素，表背並刻有羅盤玫瑰圖案，其靈感出自GUCCI的航海世界。表款將有黑、藍、綠三色，並分別搭配精鋼鍊帶或橡膠表帶；最酷炫的則有一只表殼、表面、表帶皆為煤黑色調的款式，並搭配象徵熱情的紅色細節。表款全數使用Sellita SW200自動機芯並配戴單向旋轉表圈，訂價則自72,000元至80,000元不等。
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