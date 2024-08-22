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深潛再進化 GUCCI Dive潛水表點燃生活熱情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從表圈、表殼、表帶皆為黑色的新款Gucci Dive腕表，以紅色細節反應義式生活對熱情的追求。圖／GUCCI提供
從表圈、表殼、表帶皆為黑色的新款Gucci Dive腕表，以紅色細節反應義式生活對熱情的追求。圖／GUCCI提供

潛水表令人著迷之處始終都不是防水深度，而是潛水表所反映的生活風格，以及延伸傳遞的印象：嬉戲、享樂，盡情享受陽光的親炙。GUCCI推出全新Gucci Dive潛水表，將品牌自1972年投入腕表設計的熱情代代相承，為義式美學煥發出活力新象。

雖然說防水性能是表象的技術規格，但GUCCI仍持續為手表賦予造型外的實用意義。全新五款Gucci Dive自動潛水表全數具備了300米的防水性能，無論是生活防水、海灘嬉戲、專業深潛，都能盡情滿足；同時雖具有碩大份量，但40毫米的潛水表也成功「減重」，因為陶瓷表圈減輕了重量、但同時擁有耐磨、耐刮特性。

同時GUCCI也沒忘記人們對風格的追求：40毫米的面盤再現了GUCCI經典的Interlocking G元素，表背並刻有羅盤玫瑰圖案，其靈感出自GUCCI的航海世界。表款將有黑、藍、綠三色，並分別搭配精鋼鍊帶或橡膠表帶；最酷炫的則有一只表殼、表面、表帶皆為煤黑色調的款式，並搭配象徵熱情的紅色細節。表款全數使用Sellita SW200自動機芯並配戴單向旋轉表圈，訂價則自72,000元至80,000元不等。

具單向旋轉表圈的Gucci Dive自動潛水表，本次將防水性能升級至300米。圖／GUCCI提供
具單向旋轉表圈的Gucci Dive自動潛水表，本次將防水性能升級至300米。圖／GUCCI提供
Gucci Dive自動潛水表橡膠表帶碧綠色面盤款，72,900元。圖／GUCCI提供
Gucci Dive自動潛水表橡膠表帶碧綠色面盤款，72,900元。圖／GUCCI提供
潛水表的魅力正在於其反映的生活風格：嬉戲、享樂，以及盡情享受陽光的親炙。圖／GUCCI提供
潛水表的魅力正在於其反映的生活風格：嬉戲、享樂，以及盡情享受陽光的親炙。圖／GUCCI提供
Gucci Dive自動潛水表橡膠表帶、煤黑表面款，80,000元。圖／GUCCI提供
Gucci Dive自動潛水表橡膠表帶、煤黑表面款，80,000元。圖／GUCCI提供

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