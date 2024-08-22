深潛再進化 GUCCI Dive潛水表點燃生活熱情

潛水表令人著迷之處始終都不是防水深度，而是潛水表所反映的生活風格，以及延伸傳遞的印象：嬉戲、享樂，盡情享受陽光的親炙。GUCCI推出全新Gucci Dive潛水表，將品牌自1972年投入腕表設計的熱情代代相承，為義式美學煥發出活力新象。

雖然說防水性能是表象的技術規格，但GUCCI仍持續為手表賦予造型外的實用意義。全新五款Gucci Dive自動潛水表全數具備了300米的防水性能，無論是生活防水、海灘嬉戲、專業深潛，都能盡情滿足；同時雖具有碩大份量，但40毫米的潛水表也成功「減重」，因為陶瓷表圈減輕了重量、但同時擁有耐磨、耐刮特性。