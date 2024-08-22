特色過中秋！7-ELEVEN線上線下推千款禮盒與限時優惠　「甕仔雞DIY組、鮮切文旦盒」開吃

看準下半年節令多，上班族就近買禮盒需求倍增，7-ELEVEN線上線下結合「i預購」、「i划算」及全台逾7,000家門市販售逾千款特色禮盒，滿足送禮、自用需求。迎接中秋佳節到來，7-ELEVEN門市即日起至10月1日除了購買指定禮盒2件95折、進口禮盒2件88折，8月23日至8月25日限時3天還可享全店指定商品滿額立折再加贈OPENPOINT點數回饋。7-ELEVEN預購誌及線上平台則推出知名烤肉名店組合與名店月餅就近訂購，門市販售個人小月餅以及再度攜手農糧署引進產地直送新鮮文旦禮盒。

7-ELEVEN鎖定下半年送禮需求，自今年7月起便在門市推出禮盒專區，發現就近便利買需求倍增，尤其進口與肖像禮盒更是受到喜愛。9月針對中秋節、雙十節等特殊節日，推出多款精選日本伴手禮以及經典星巴克、精補禮盒滿足多元化送禮需求，送禮特別推薦購買「心焙雞精禮盒」，即日起至9月17日特價1,688元再送OPENPOINT點數200點，相當於75折優惠。

迎中秋打造過節儀式感，7-ELEVEN預購誌以「名店月餅」、「名店烤肉饗宴」為主題推出共超過逾百項商品，以排隊名店彰化不二糕餅、小潘蛋糕坊等，並攜手晶華酒店、台中犁記、奇華等人氣名店，集結各式傳統糕餅，推出逾50款禮盒，門市同步販售近30款單入月餅，搶攻單身及小家庭商機。「i預購」則嚴選中秋送禮專區，網羅「名店秒殺禮盒」、「特色進口禮盒」、「知名精補禮盒」等各式好禮，即日起至9月17日限時優惠，單筆滿1,200元再享3% OPENPOINT點數回饋。

搶攻懶人烤肉商機，7-ELEVEN中秋節預購即日起至9月15日開賣老乾杯、王品嚴選、台北鳥喜等肉品組合，首度販售「老乾杯頂級燒肉饗宴組」每組售價1,929元，一次品嘗老乾杯經典肉品；首度推出「古早味甕仔雞」，1套含小土雞一隻、火種、木炭、甕仔桶，售價999元。針對小家庭再度推出去年受到好評的「海陸自由選專區」，精選鯖魚一夜干、小卷、板腱牛、松阪豬等，海陸組合優惠價任選3件下單只要299元，輕鬆在家享受烤肉饗宴。

今年7-ELEVEN再度攜手農糧署合作推廣優質在地水果，販售兩大產區「麻豆」、「瑞穗」優質文旦，成為果農穩定產銷通路，採摘後藉由超商綿密冷鏈物流新鮮配送到店，即日起陸續於實體門市販售免剝皮的即食鮮果盒「麻豆剝皮文旦盒」、「麻豆剝皮紅柚盒」，以及部分門市引進單顆和兩入袋裝的規格，方便小家庭選購；線上「i划算」平台則引進產地新鮮直送多款文旦禮盒，購買多箱可享有優惠折扣，並販售超商獨家商品秋蟬文旦組，話題十足的復古迦芷袋柚子組並隨貨附贈秋蟬古玩，另有用文旦製成農產品等共超過10款農特產品。