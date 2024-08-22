BTS金碩珍也加盟！GUCCI「最強時尚韓團」新結成
韓星持續發燒，並成為歐美各重量級時尚品牌的星光亮點。原本就有強大韓星代言陣容的古馳（GUCCI）再宣布，邀請韓流天團「防彈少年團」BTS的金碩珍（JIN）成為最新全球品牌代言人，強勢結盟。
日前在奧運中擔任火炬手的金碩珍（JIN），2024年6月甫退伍就火速成為GUCCI代言人，並穿上品牌今年6月時於米蘭發表、由創意總監Sabato de Sarno創作的男裝。三組形象照中，分別以GUCCI Rosso Ancora紅夾克、墨綠色雙排扣西裝或印花襯衫，展現紳士、熱情、度假的多樣化風格；其中一款印花襯衫更是以「衝浪玩家」或「海豚」為元素、重複排比組合成服裝表情，但因為是2025春夏系列，時尚迷想入手？可能還要再等等。
值得一提的是，GUCCI原本的代言人或品牌好友家族中已包含了NewJeans的Hanni、「國民妹妹」IU李知恩、朴圭瑛，以及潮流樂手朴載範，再加上全新結盟的金碩珍（JIN），堪稱結成歐美時尚品牌中最強大的韓綜時尚勢力。下一趟即將舉辦的GUCCI時裝大秀，五位家族成員會否同框入鏡？各自會穿戴何種包款鞋履？且讓粉絲們熱切敲碗，讓美夢時尚成真。
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