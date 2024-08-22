Roger Vivier相伴郭雪芙化身法式女伶 巧現60摩登風華

單純的黑與白、常能創造出無窮靈感。法國精品品牌Roger Vivier推出2024秋冬系列「Viiver Op-Tical」典藏視界，以1960年代的「歐普藝術」為靈感，推出黑白撞色泡芙包、本季首見的7.5公分厚（高）運動鞋、黑色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋等單品，再度展現高級訂製鞋工坊的精湛工藝，並邀請藝人郭雪芙出席站台。

郭雪芙今日出席活動時，共搭配了兩套造型，其中一套選擇以Roger Vivier的黑白格紋花鑽高跟鞋搭配同系列晚宴包、Viv Choc水晶扣皮帶以及Viv Choc 短板天鵝絨馬甲，造型單品總價破23萬8,800元，閃耀華麗而摩登；第二套造型則改走休閒路線，以Viv Choc Royal奶白色迷你皮革hobo手提包搭配Viv Skate薰衣草紫牛皮厚底休閒鞋，好走好穿，形塑輕鬆逛街的完美look。

Roger Vivier 2024秋冬系列涵蓋包款、鞋履與配件，其中本季首次推出的Viv Choc Royal Hobo包款靈感源自1970的太空時代，具有流線圓弧輪廓，內側皆使用納帕皮革並附可拆卸肩帶，共有粉紅、米色、淺灰與黑等四色；Efflorescence花鑽系列則打破產品線，結合了雙層網眼布、蕾絲布料、亮片刺繡與珍珠鑲嵌，華美、頗有1960年代法式女伶的天后風範。

值得一提的更有本季豐富的配飾系列，其中金色玫瑰珍珠胸針結合花鑽、玫瑰花、圓形或不規則的珍珠，加上細緻金色鏈條與品牌首字母縮寫的RV字樣，成為胸前的輕奢裝飾；同系列另有金色玫瑰珍珠耳環，從金色玫瑰中「綻放」出珍珠或花鑽，讓香氣與閃光隨身攜帶、氣場全開。