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Roger Vivier相伴郭雪芙化身法式女伶 巧現60摩登風華

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了手拿小包、方扣腰帶，郭雪芙身上的耳環、髮飾也大量運用水鑽、閃耀畫龍點睛。記者吳致碩／攝影
除了手拿小包、方扣腰帶，郭雪芙身上的耳環、髮飾也大量運用水鑽、閃耀畫龍點睛。記者吳致碩／攝影

單純的黑與白、常能創造出無窮靈感。法國精品品牌Roger Vivier推出2024秋冬系列「Viiver Op-Tical」典藏視界，以1960年代的「歐普藝術」為靈感，推出黑白撞色泡芙包、本季首見的7.5公分厚（高）運動鞋、黑色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋等單品，再度展現高級訂製鞋工坊的精湛工藝，並邀請藝人郭雪芙出席站台。

郭雪芙今日出席活動時，共搭配了兩套造型，其中一套選擇以Roger Vivier的黑白格紋花鑽高跟鞋搭配同系列晚宴包、Viv Choc水晶扣皮帶以及Viv Choc 短板天鵝絨馬甲，造型單品總價破23萬8,800元，閃耀華麗而摩登；第二套造型則改走休閒路線，以Viv Choc Royal奶白色迷你皮革hobo手提包搭配Viv Skate薰衣草紫牛皮厚底休閒鞋，好走好穿，形塑輕鬆逛街的完美look。

Roger Vivier 2024秋冬系列涵蓋包款、鞋履與配件，其中本季首次推出的Viv Choc Royal Hobo包款靈感源自1970的太空時代，具有流線圓弧輪廓，內側皆使用納帕皮革並附可拆卸肩帶，共有粉紅、米色、淺灰與黑等四色；Efflorescence花鑽系列則打破產品線，結合了雙層網眼布、蕾絲布料、亮片刺繡與珍珠鑲嵌，華美、頗有1960年代法式女伶的天后風範。

值得一提的更有本季豐富的配飾系列，其中金色玫瑰珍珠胸針結合花鑽、玫瑰花、圓形或不規則的珍珠，加上細緻金色鏈條與品牌首字母縮寫的RV字樣，成為胸前的輕奢裝飾；同系列另有金色玫瑰珍珠耳環，從金色玫瑰中「綻放」出珍珠或花鑽，讓香氣與閃光隨身攜帶、氣場全開。

Roger Vivier Belle Vivier馬卡龍撞色低跟鞋，35,800元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Belle Vivier馬卡龍撞色低跟鞋，35,800元。圖／Roger Vivier提供
源自1960年代的歐普藝術，成為Roger Vivier 2024秋冬Op-Tical的創作靈感。圖／Roger Vivier提供
源自1960年代的歐普藝術，成為Roger Vivier 2024秋冬Op-Tical的創作靈感。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Skate薰衣草紫牛皮厚底休閒鞋，58,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Skate薰衣草紫牛皮厚底休閒鞋，58,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 金色玫瑰珍珠耳環，21,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 金色玫瑰珍珠耳環，21,000元。圖／Roger Vivier提供
郭雪芙出席Roger Vivier 2024秋冬新品預覽，一身黑色馬甲鑲嵌了鑽石與珍珠，華麗滿點。記者吳致碩／攝影
郭雪芙出席Roger Vivier 2024秋冬新品預覽，一身黑色馬甲鑲嵌了鑽石與珍珠，華麗滿點。記者吳致碩／攝影
Roger Vivier 金色玫瑰珍珠胸針，19,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 金色玫瑰珍珠胸針，19,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋，47,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋，47,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑白格紋花呢珍珠花鑽晚宴包，11萬2,000。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑白格紋花呢珍珠花鑽晚宴包，11萬2,000。圖／Roger Vivier提供

品牌 珍珠 郭雪芙

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