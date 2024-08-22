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全家便利商店搖搖茶吧「4水果茶」新登場！限時全品項任選第2杯7折　這3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「搖搖茶吧」新品「4水果茶」以清爽綠茶底蘊搭配4款夏季時令水果，口感甘甜順口。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「搖搖茶吧」新品「4水果茶」以清爽綠茶底蘊搭配4款夏季時令水果，口感甘甜順口。圖／全家便利商店提供

搶攻夏日消暑商機，全家便利商店手搖品牌「搖搖茶吧」推出「4水果茶」新品，以清爽綠茶底蘊搭配4款夏季時令水果，口感甘甜順口，是解暑必備手搖飲品。此外，「全家」和人氣古早味手搖名店「有飲」再「椪」新滋味，推出全新椪糖奶茶冰淇淋、椪糖紅茶等5款獨家聯名椪糖系列商品。

台灣消費者喜愛的前3大手搖飲類型為原茶、果茶、奶茶，「全家」看準手搖飲品商機，推出手搖飲品牌「搖搖茶吧」，其中劍指奶茶專賣店的「好喝奶茶」推出後受消費者喜愛，上市不到2週即熱銷超過15萬杯。「全家」看好果茶商機，再推出新品「4水果茶」，嚴選台灣產地綠茶做為果茶底蘊，融合台農1號百香果濃郁香氣、酸甜適中的金鑽鳳梨及新鮮芒果榨汁，並添加蘋果丁果實增加口感，4款夏季時令水果多層次果香和酸甜交織鮮果榨汁，是高溫消暑的清涼新選擇。全新「4水果茶」開賣，即日起至9月3日會員限定單杯特價59元，9月17日前「搖搖茶吧」茶飲全品項任選第2杯7折。

「全家」與「有飲」聯手推出獨家椪糖奶茶冰淇淋、椪糖紅茶啤酒、椪糖奶茶風味法國酥、椪糖奶茶沖調包及椪糖紅茶等5款聯名椪糖系列商品，重溫童年的甜蜜記憶。「椪糖紅茶啤酒」將傳統臺南椪糖的焦香與錫蘭紅茶、麥芽香氣完美結合，濃郁茶感交織椪糖香氣，風味甜而不膩；吃得到椪糖焦香的「椪糖奶茶冰淇淋」，以阿薩姆紅茶冰淇淋為基底，融合椪糖脆脆，獨特焦香風味及椪糖脆脆碎粒層次豐富。即日起至9月17日新品上市期間，有飲全系列任選第2件6折。

此外，炎炎酷暑難耐，「全家」準備了多重清涼優惠，8月23日至8月25日限時3天Fami!ce霜淇淋、杜老爺淇淋巧酥甜筒、黑松茶花一番煎茶、多喝水STAY COOL礦物質強氣泡水等4款夯品可享同品項買1送1；FamiCollection古早味紅茶、伊藤園蘋果紅茶、法國沛綠雅氣泡天然礦泉水等指定飲料，即日起至9月17日同品牌同價位第2件6折，買3再送1；9月1日前指定商品單筆消費滿688元再送衛生紙兌換券。9月17日前每週五、六、日持指定7大信用卡、悠遊卡或全盈+PAY於實體店舖消費，單筆滿300元（含）以上現折33元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店Fami!ce霜淇淋8月23日至8月25日可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋8月23日至8月25日可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再推5款「有飲」獨家新品，即日起至9月17日新品上市期間「有飲」全系列任選第2件6折。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店再推5款「有飲」獨家新品，即日起至9月17日新品上市期間「有飲」全系列任選第2件6折。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店即日起至9月17日推出FamiCollection古早味紅茶、伊藤園蘋果紅茶、法國沛綠雅氣泡天然礦泉水等指定飲料，可享同品牌同價位第2件6折，買3再送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月17日推出FamiCollection古早味紅茶、伊藤園蘋果紅茶、法國沛綠雅氣泡天然礦泉水等指定飲料，可享同品牌同價位第2件6折，買3再送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「搖搖茶吧」新推出「4水果茶」，即日起至9月3日會員限定單杯特價59元，9月17日前全品項任選第2杯7折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「搖搖茶吧」新推出「4水果茶」，即日起至9月3日會員限定單杯特價59元，9月17日前全品項任選第2杯7折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再推「有飲」獨家椪糖紅茶啤酒、椪糖奶茶冰淇淋、椪糖奶茶風味法國酥、椪糖奶茶沖調包、椪糖紅茶等5款椪糖系列商品。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店再推「有飲」獨家椪糖紅茶啤酒、椪糖奶茶冰淇淋、椪糖奶茶風味法國酥、椪糖奶茶沖調包、椪糖紅茶等5款椪糖系列商品。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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