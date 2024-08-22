「鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」好吃？「手搖飲煮泡麵」創意菜單

台灣的「手搖飲」與「泡麵」都是極具特色的庶民美味。連鎖手搖飲「清心福全」今夏攜手「統一麵」，推出4款「泡麵＋手搖飲」的創意菜單，手搖飲品當作湯底加入泡麵之中，藉此提昇風味。包括有「來一客鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」、「統一麵肉骨茶風味＋鮮奶紅茶」等組合，帶來不同的全新體驗。

清心福全與統一麵共同打造的創意菜單中，推薦「統一麵肉燥風味」加入「鮮奶紅茶」，為湯底增添鮮奶風味與淡淡茶香。除此之外，「來一客鮮蝦魚板」則適合添加「鮮奶烏龍」，將海鮮風味與烏龍茶香結合，也讓口感更為滑順。