「鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」好吃？「手搖飲煮泡麵」創意菜單
台灣的「手搖飲」與「泡麵」都是極具特色的庶民美味。連鎖手搖飲「清心福全」今夏攜手「統一麵」，推出4款「泡麵＋手搖飲」的創意菜單，手搖飲品當作湯底加入泡麵之中，藉此提昇風味。包括有「來一客鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」、「統一麵肉骨茶風味＋鮮奶紅茶」等組合，帶來不同的全新體驗。
清心福全與統一麵共同打造的創意菜單中，推薦「統一麵肉燥風味」加入「鮮奶紅茶」，為湯底增添鮮奶風味與淡淡茶香。除此之外，「來一客鮮蝦魚板」則適合添加「鮮奶烏龍」，將海鮮風味與烏龍茶香結合，也讓口感更為滑順。
「統一麵肉骨茶風味」則可搭配「鮮奶紅茶」，甚至還可額外搭配布丁，讓布丁焦糖香引出肉骨茶的風味，還有冷熱交替的樂趣。不僅是泡麵，「統一調合米粉」則建議加入「珍珠鮮奶綠」，不僅讓湯頭更有層次，同時還有珍珠帶來的咀嚼口感。業者也建議，中杯飲品份量泡一碗剛剛好。同時也推薦加熱至冒煙即可，不需煮沸，藉此維持最佳口感。
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