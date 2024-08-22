快訊

烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

「鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」好吃？「手搖飲煮泡麵」創意菜單

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
將清心福全鮮奶烏龍加熱後，泡開統一麵的來一客鮮蝦魚板，能帶來更豐富的層次。圖／清心福全提供
將清心福全鮮奶烏龍加熱後，泡開統一麵的來一客鮮蝦魚板，能帶來更豐富的層次。圖／清心福全提供

台灣的「手搖飲」與「泡麵」都是極具特色的庶民美味。連鎖手搖飲「清心福全」今夏攜手「統一麵」，推出4款「泡麵＋手搖飲」的創意菜單，手搖飲品當作湯底加入泡麵之中，藉此提昇風味。包括有「來一客鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」、「統一麵肉骨茶風味＋鮮奶紅茶」等組合，帶來不同的全新體驗。

清心福全與統一麵共同打造的創意菜單中，推薦「統一麵肉燥風味」加入「鮮奶紅茶」，為湯底增添鮮奶風味與淡淡茶香。除此之外，「來一客鮮蝦魚板」則適合添加「鮮奶烏龍」，將海鮮風味與烏龍茶香結合，也讓口感更為滑順。

「統一麵肉骨茶風味」則可搭配「鮮奶紅茶」，甚至還可額外搭配布丁，讓布丁焦糖香引出肉骨茶的風味，還有冷熱交替的樂趣。不僅是泡麵，「統一調合米粉」則建議加入「珍珠鮮奶綠」，不僅讓湯頭更有層次，同時還有珍珠帶來的咀嚼口感。業者也建議，中杯飲品份量泡一碗剛剛好。同時也推薦加熱至冒煙即可，不需煮沸，藉此維持最佳口感。

清心福全攜手統一麵，規劃4款「泡麵＋手搖飲」的創意菜單。圖／清心福全提供
清心福全攜手統一麵，規劃4款「泡麵＋手搖飲」的創意菜單。圖／清心福全提供

手搖飲 泡麵

延伸閱讀

好喝到常缺貨！婆媽大推全聯1款鮮奶超濃香 老饕哀號：不要講出來

手搖飲15元！還有7天 CoCo「3大純茶」大杯只要15元 內行人10元就開喝

2024手搖飲節來了！只送不賣限量「珍珠杯」快搶～合作店家名單這邊看

根本台灣人！Winter超懂喝「來台點珍奶竟調整甜度冰塊」被冬寶幸福翻牌的手搖飲是這家

相關新聞

特色過中秋！7-ELEVEN線上線下推千款禮盒與限時優惠　「甕仔雞DIY組、鮮切文旦盒」開吃

看準下半年節令多，上班族就近買禮盒需求倍增，7-ELEVEN線上線下結合「i預購」、「i划算」及全台逾7,000家門市販...

台灣精品形象概念店東京開幕 日本人氣女星現身：被台灣魅力深深吸引

魅力十足的「台灣精品形象概念店」繼去年展出吸引逾萬人參觀後，今年夏天再度在東京的誠品生活日本橋推出，今天開幕記者會上，日...

BTS金碩珍也加盟！GUCCI「最強時尚韓團」新結成

韓星持續發燒，並成為歐美各重量級時尚品牌的星光亮點。原本就有強大韓星代言陣容的古馳（GUCCI）再宣布，邀請韓流天團「防...

Roger Vivier相伴郭雪芙化身法式女伶 巧現60摩登風華

單純的黑與白、常能創造出無窮靈感。法國精品品牌Roger Vivier推出2024秋冬系列「Viiver Op-Tica...

全家便利商店搖搖茶吧「4水果茶」新登場！限時全品項任選第2杯7折　這3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」

搶攻夏日消暑商機，全家便利商店手搖品牌「搖搖茶吧」推出「4水果茶」新品，以清爽綠茶底蘊搭配4款夏季時令水果，口感甘甜順口...

「鮮蝦魚板＋鮮奶烏龍」好吃？「手搖飲煮泡麵」創意菜單

台灣的「手搖飲」與「泡麵」都是極具特色的庶民美味。連鎖手搖飲「清心福全」今夏攜手「統一麵」，推出4款「泡麵＋手搖飲」的創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。