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韓國單色畫之父朴栖甫畫作上身！LV男裝秋裝好藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2024秋季男裝膠囊系列與已故韓國單色畫之父朴栖甫玩轉招牌皮革Epi。圖／路易威登提供
路易威登2024秋季男裝膠囊系列與已故韓國單色畫之父朴栖甫玩轉招牌皮革Epi。圖／路易威登提供

由男裝藝術總監 Pharrell Williams創作的路易威登（Loius Vuitton，簡稱LV） 2024秋季男裝系列中，包括一個受到已故韓國畫家朴栖甫（Park Seo-Bo）啟發的膠囊系列。朴栖甫於2023年辭世前，曾於2019年與路易威登合作ArtyCapucines藝術包。系列設計以這位「韓國單色畫之父」極簡卻又極具影像衝擊力的線條為靈感，打造出一系列遊走於都市生活與週末出遊生活型態之間的貴公子優雅風服飾。

路易威登的招牌皮革Epi是這一季膠囊系列的重點角色。Epi的麥田的波紋在放大尺寸後經重新詮釋，變成裝飾在外衣上的重要視覺元素。品牌代表性的Monogram花朵變成色調柔和的Monogram Macro。朴栖甫著名的《Écriture》系列作品例如1996年編號為960728的畫作、2002年編號021015的畫作、2017年的編號1-17、2022年編號30-22 (19/30)等，都變成可以穿上身的服裝，彷彿將藝術品穿上身。

包包配件上一樣延續朴栖甫直線條的繪畫語言與 Epi 皮革的紋理，空氣藍、霓虹綠到楓葉紅等色調則是從朴栖甫《Écriture》系列的畫作中汲取的色彩靈感，每一款包的米色內襯與韓國傳統的韓紙相呼應，包身上的標籤則引用了啟發創作這些款式的特定藝術品。鞋還有一系列包款和旅行箱採用Monogram Gradient漸層色彩帆布製作。流線型和建築風格的LV Aerogram系列則將品牌標誌簡化為核心形狀，採用深藍色或摩卡色的皮革製作。

Epi紋理和LV Blason圖案眼延伸到圍巾眼鏡等配件上，絲網印刷的真絲方巾靈感來自朴栖甫的畫作。品牌也首度推出以925銀製作的男士飾品。

此膠囊系列旅行箱以深藍色和卡其色巧妙地淡化了品牌的代表性Monogram圖案。圖／路易威登提供
此膠囊系列旅行箱以深藍色和卡其色巧妙地淡化了品牌的代表性Monogram圖案。圖／路易威登提供
每一款包的包身設計均猶如藝術品一般，取材自朴栖甫《Écriture》系列的畫作及配色，從空氣藍、霓虹綠到楓葉紅。圖／路易威登提供
每一款包的包身設計均猶如藝術品一般，取材自朴栖甫《Écriture》系列的畫作及配色，從空氣藍、霓虹綠到楓葉紅。圖／路易威登提供
路易威登的招牌皮革Epi將尺寸放大後重新詮釋，為外衣帶來迷人魅力。圖／路易威登提供
路易威登的招牌皮革Epi將尺寸放大後重新詮釋，為外衣帶來迷人魅力。圖／路易威登提供
膠囊系列中的楓紅色羊毛大衣和背心、天鵝絨運動夾克，靈感均來自藝術家朴栖甫2017年編號1-17的畫作。圖／路易威登提供
膠囊系列中的楓紅色羊毛大衣和背心、天鵝絨運動夾克，靈感均來自藝術家朴栖甫2017年編號1-17的畫作。圖／路易威登提供
路易威登的招牌皮革Epi將尺寸放大後重新詮釋，為外衣帶來迷人魅力。圖／路易威登提供
路易威登的招牌皮革Epi將尺寸放大後重新詮釋，為外衣帶來迷人魅力。圖／路易威登提供

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