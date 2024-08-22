韓國單色畫之父朴栖甫畫作上身！LV男裝秋裝好藝術

由男裝藝術總監 Pharrell Williams創作的路易威登（Loius Vuitton，簡稱LV） 2024秋季男裝系列中，包括一個受到已故韓國畫家朴栖甫（Park Seo-Bo）啟發的膠囊系列。朴栖甫於2023年辭世前，曾於2019年與路易威登合作ArtyCapucines藝術包。系列設計以這位「韓國單色畫之父」極簡卻又極具影像衝擊力的線條為靈感，打造出一系列遊走於都市生活與週末出遊生活型態之間的貴公子優雅風服飾。

路易威登的招牌皮革Epi是這一季膠囊系列的重點角色。Epi的麥田的波紋在放大尺寸後經重新詮釋，變成裝飾在外衣上的重要視覺元素。品牌代表性的Monogram花朵變成色調柔和的Monogram Macro。朴栖甫著名的《Écriture》系列作品例如1996年編號為960728的畫作、2002年編號021015的畫作、2017年的編號1-17、2022年編號30-22 (19/30)等，都變成可以穿上身的服裝，彷彿將藝術品穿上身。

包包配件上一樣延續朴栖甫直線條的繪畫語言與 Epi 皮革的紋理，空氣藍、霓虹綠到楓葉紅等色調則是從朴栖甫《Écriture》系列的畫作中汲取的色彩靈感，每一款包的米色內襯與韓國傳統的韓紙相呼應，包身上的標籤則引用了啟發創作這些款式的特定藝術品。鞋還有一系列包款和旅行箱採用Monogram Gradient漸層色彩帆布製作。流線型和建築風格的LV Aerogram系列則將品牌標誌簡化為核心形狀，採用深藍色或摩卡色的皮革製作。