這可以免費看嗎？170年首發！巨大機械人愛好者注意了

自1853年創立至今、屹立超過170年的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），向來以親民好入手、荷包友善、品質穩定而聞名，今日品牌更罕見發表了與動漫IP聯名的限量大作：PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕表，召喚出大男孩心中的童心，展開一趟壯闊的宇宙探險之旅。

身為超經典IP「無敵鐵金剛」系列的「金剛戰神」（UFOロボ グレンダイザー）、同樣出自日本漫畫名家永井豪之手。由於今年元旦時日本發生7.6級強震，連帶也讓「永井豪」紀念館遭到焚毀，而永井豪更以個人與公司名義向輪島市捐出2,000萬日圓、展現如無敵鐵金剛、金剛戰神一般的堅強意志，而本次與TISSOT聯名的PRX腕表，其中PR代表了「特別堅固」（Particularly Robust）或「精確和耐用」（Precision and Resistance），正體現了漫畫中堅毅、迎向挑戰的強悍精神。

巧合的是，PRX的最原始型號問世於1978年、也是無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》在全世界開始播映的黃金時期，展現了巨大機械人、經典設計的共同精神；本次表款選用了40毫米的316L精鋼，同時結合Super-LumiNova®夜光的藍色面盤，更描繪、重現出金剛戰神的形象輪廓、栩栩如生。具有時、分、秒三針顯示的表款，再於秒針尾端重現了動漫中的「新月型迴旋鏢」，仔細近距離欣賞還可發現：表圈內側的12點鐘方向有著UFO ロボ グレンダイザー字樣，正是金剛戰神的原著日文名稱，也是一次極為罕見、TISSOT與日本次文化的強勢聯手出擊。

表款的紙盒、收藏盒也經特殊設計，其中擁有包含旋轉飛輪（スピンソーサー）、旋轉鑽孔（スピンドリル）與溶解光束（メルトシャワー）與多種功能的飛天神機Spazer（スペイザー） ，則成為特製收藏盒的設計靈感，而正方形的紙盒外包裝再印有巨大機械人的設計草圖、結構分析，保證讓鐵金剛迷津津樂道、玩味再三。