快訊

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這可以免費看嗎？170年首發！巨大機械人愛好者注意了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表殼同時也是收藏盒，是《金剛戰神》中的「飛天神機Spazer」為原型設計。圖／TISSOT提供
表殼同時也是收藏盒，是《金剛戰神》中的「飛天神機Spazer」為原型設計。圖／TISSOT提供

自1853年創立至今、屹立超過170年的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），向來以親民好入手、荷包友善、品質穩定而聞名，今日品牌更罕見發表了與動漫IP聯名的限量大作：PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕表，召喚出大男孩心中的童心，展開一趟壯闊的宇宙探險之旅。

身為超經典IP「無敵鐵金剛」系列的「金剛戰神」（UFOロボ グレンダイザー）、同樣出自日本漫畫名家永井豪之手。由於今年元旦時日本發生7.6級強震，連帶也讓「永井豪」紀念館遭到焚毀，而永井豪更以個人與公司名義向輪島市捐出2,000萬日圓、展現如無敵鐵金剛、金剛戰神一般的堅強意志，而本次與TISSOT聯名的PRX腕表，其中PR代表了「特別堅固」（Particularly Robust）或「精確和耐用」（Precision and Resistance），正體現了漫畫中堅毅、迎向挑戰的強悍精神。

巧合的是，PRX的最原始型號問世於1978年、也是無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》在全世界開始播映的黃金時期，展現了巨大機械人、經典設計的共同精神；本次表款選用了40毫米的316L精鋼，同時結合Super-LumiNova®夜光的藍色面盤，更描繪、重現出金剛戰神的形象輪廓、栩栩如生。具有時、分、秒三針顯示的表款，再於秒針尾端重現了動漫中的「新月型迴旋鏢」，仔細近距離欣賞還可發現：表圈內側的12點鐘方向有著UFO ロボ グレンダイザー字樣，正是金剛戰神的原著日文名稱，也是一次極為罕見、TISSOT與日本次文化的強勢聯手出擊。

表款的紙盒、收藏盒也經特殊設計，其中擁有包含旋轉飛輪（スピンソーサー）、旋轉鑽孔（スピンドリル）與溶解光束（メルトシャワー）與多種功能的飛天神機Spazer（スペイザー） ，則成為特製收藏盒的設計靈感，而正方形的紙盒外包裝再印有巨大機械人的設計草圖、結構分析，保證讓鐵金剛迷津津樂道、玩味再三。

表款雖無限量，但預計將為不定期、極少量到貨，訂價26,900元，僅在TISSOT台北101專賣店，以及全台TISSOT直營櫃點販售；凡從即日起於TISSOT全台直營店櫃賞表並完成社群任務，可獲贈無敵鐵金剛—《金剛戰神》授權形象海報乙張，數量有限，送完為止。

表款的外包裝紙盒，將印有作者永井豪的原始手稿圖，以及「金剛戰神」的內部結構說明。圖／TISSOT提供
表款的外包裝紙盒，將印有作者永井豪的原始手稿圖，以及「金剛戰神」的內部結構說明。圖／TISSOT提供
TISSOT推出PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕表，重新召喚出1970年代的巨大機械人熱潮。圖／TISSOT提供
TISSOT推出PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕表，重新召喚出1970年代的巨大機械人熱潮。圖／TISSOT提供
創造出「無敵鐵金剛」《金剛戰神》的作者永井豪。圖／TISSOT提供
創造出「無敵鐵金剛」《金剛戰神》的作者永井豪。圖／TISSOT提供
藍色的手表面盤中，當夜幕低垂、就是巨大機械人挺身而出的熱血時刻。圖／TISSOT提供（合成圖）
藍色的手表面盤中，當夜幕低垂、就是巨大機械人挺身而出的熱血時刻。圖／TISSOT提供（合成圖）
《金剛戰神》的特製飛船，將成為TISSOT PRX聯名表款的特製收藏盒。圖／TISSOT提供
《金剛戰神》的特製飛船，將成為TISSOT PRX聯名表款的特製收藏盒。圖／TISSOT提供
擁有170年歷史的天梭表（TISSOT），首次與動漫聯名，特別擁有收藏價值。圖／TISSOT提供
擁有170年歷史的天梭表（TISSOT），首次與動漫聯名，特別擁有收藏價值。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕表，滿足大男孩的懷舊魂。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕表，滿足大男孩的懷舊魂。圖／TISSOT提供
手表面盤中以Super-LumiNova®夜光塗層重現了「金剛戰神」輪廓，在夜光下格外閃耀。圖／TISSOT提供
手表面盤中以Super-LumiNova®夜光塗層重現了「金剛戰神」輪廓，在夜光下格外閃耀。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕表的秒針並有著新月型迴旋鏢，出自動畫中的經典設計。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕表的秒針並有著新月型迴旋鏢，出自動畫中的經典設計。圖／TISSOT提供
金剛戰神的半身圖騰，被以鐫刻的形式呈現於機芯自動盤面。圖／TISSOT提供
金剛戰神的半身圖騰，被以鐫刻的形式呈現於機芯自動盤面。圖／TISSOT提供

日本

延伸閱讀

僅200粉絲數不如別人…他恐嚇動漫祭縱火 北市刑大火速逮人

平價運動表 SEVENFRIDAY、Casio打造大男孩的手上玩具

朦朧而閃耀 帝舵巧克力棕腕表 再現月影之美

萌寵秀童心 梵克雅寶男士腕表、胸針 法式品味藏細節

相關新聞

韓國單色畫之父朴栖甫畫作上身！LV男裝秋裝好藝術

由男裝藝術總監 Pharrell Williams創作的路易威登（Loius Vuitton，簡稱LV） 2024秋季男...

這可以免費看嗎？170年首發！巨大機械人愛好者注意了

自1853年創立至今、屹立超過170年的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），向來以親民好入手、荷包友善、品質穩定而聞名，今...

莫內劃時代鉅作「睡蓮」 百年來首登9月26日佳士得香港拍賣會

香港佳士得（Christie's）宣布，位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，將於9月26日迎來...

亞洲三大最佳永續餐廳「六手聯彈」台北晶華限時上菜

空前餐會，限時兩天！在「亞洲50大最佳永續餐廳」得主、台灣MUME主廚林泉的大力促成下，9月5日、6日台北晶華酒店邀請其...

立秋溫泉第一泡 南市府推超值的早鳥泡湯優惠

時序已過立秋，夜晚天氣將逐漸轉涼，台南市政府觀光旅遊局與南市溫泉協會合作，即日起至9月20日推出超值的早鳥泡湯優惠；除了...

推穆斯林旅遊 馬國百萬網紅拍片宣傳台灣 1至5月逾20萬人次來台

台灣近年來致力推廣穆斯林觀光，交通部觀光署今公布2024年馬來西亞穆斯林旅遊代言人，是在社群網站累積超過350萬粉絲追蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。