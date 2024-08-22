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莫內劃時代鉅作「睡蓮」 百年來首登9月26日佳士得香港拍賣會

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
125年來從未現身拍場的莫內《睡蓮》將領銜佳士得新亞太總部首場拍賣，約1897-1899年，油彩畫布，17.3 x 101公分，估價約2億港元起。圖／佳士得提供
125年來從未現身拍場的莫內《睡蓮》將領銜佳士得新亞太總部首場拍賣，約1897-1899年，油彩畫布，17.3 x 101公分，估價約2億港元起。圖／佳士得提供

香港佳士得（Christie's）宣布，位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，將於9月26日迎來首場二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，將重磅呈現印象派大師克勞德莫內（Claude Monet）於125年前創作的重要鉅作《睡蓮》，是由藝術家家族珍藏多年、現由一位顯赫私人藏家委託拍賣、首度現身拍場的藝術史上博物館級重要傑作。

莫內定居於法國吉維尼後，以其心愛的睡蓮池為主題創作的《睡蓮》系列作品，被認為是印象派畫作的代表作。同系列共8幅創作，其中4幅作品現由重要美術館收藏，包括巴黎馬蒙丹莫奈美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館和羅馬國立當代藝術博物館，私人收藏數量極少，本作即為其中最早的一組作品之一。

藝術家在創作此畫之際，希望透過睡蓮這個新穎題材，探索創作的更多可能，因此拍品和首組《睡蓮》系列中的另外7幅畫作在格式、尺寸、顏色和處理手法上也不盡相同。此作以「消失的地平線」方式構成，是他嘗試的手法中最重要也最激進破格一件，使觀眾鑑賞的焦點被很明確帶到池塘的中央、摒棄四周的所有其他細節，讓集中於池水、大氣和光線之間不斷變化的關係，這種關係也在時刻改變池塘的表面。這些繪畫特質後來成為《睡蓮》系列各個階段的重點，也對後世藝術家影響深遠。

佳士得同時也宣布全新開幕的亞太總部將在9月底的二十及二十一世紀藝術拍賣系列後，與有「黃花梨女皇」美譽的知名專門經營明式家具的國際領軍行家及收藏家伍嘉恩合作，將自10月11日起至15日止，舉辦「木趣居」明式家具曠世珍藏特展，共展出近30件頂級標誌性明式家具，亮點為一晚明黃花梨拔步床。展覽期間她也將發表最新著作《明式家具三十年經眼錄》，分享她自1970年代起蒐藏明式家事的心得與故事。

佳士得亞太區總部在拍賣行籌備五年後終於完工，一年四季開放的展覽空間也同時迎來全新的拍賣時程，揭開亞太區拍賣史的新篇章。除了莫內的睡蓮，稍早佳士得也率先預告9月26日舉槌的還包括：知名大收藏家「區百齡珍藏：首拍」單一藏家專場拍賣，以及一同於二十及二十一世紀藝術晚間拍賣亮相的趙無極鉅作《05.06.80 — 三聯作》。

伍嘉恩將於「木趣居」明式家具曠世珍藏特展期間發表新書《明式家具三十年經眼錄》。圖／佳士得提供
伍嘉恩將於「木趣居」明式家具曠世珍藏特展期間發表新書《明式家具三十年經眼錄》。圖／佳士得提供
獲收藏家和業界譽為「黃花梨女皇」的伍嘉恩為全球知名專門經營明式家具的國際領軍行家及收藏家。圖／佳士得提供
獲收藏家和業界譽為「黃花梨女皇」的伍嘉恩為全球知名專門經營明式家具的國際領軍行家及收藏家。圖／佳士得提供
晚明黃花梨拔步床，此床之設計、 比例、工藝均臻至完美，是明式家具神品，是至今公開傳世僅有的二例之一，而另一例是美國堪薩斯市納爾遜阿特金斯藝術博物館館藏。圖／佳士得提供
晚明黃花梨拔步床，此床之設計、 比例、工藝均臻至完美，是明式家具神品，是至今公開傳世僅有的二例之一，而另一例是美國堪薩斯市納爾遜阿特金斯藝術博物館館藏。圖／佳士得提供

佳士得 美術館 藏家

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