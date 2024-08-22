亞洲三大最佳永續餐廳「六手聯彈」台北晶華限時上菜

空前餐會，限時兩天！在「亞洲50大最佳永續餐廳」得主、台灣MUME主廚林泉的大力促成下，9月5日、6日台北晶華酒店邀請其他三屆永續餐廳主廚來台，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，在台北晶華酒店二樓Robin’s Grill以「創新、永續、美味」為主題，舉辦「Best of Sustainable Asia」餐會，演繹9道式套餐，透過精湛的廚藝向地球致敬。

「亞洲50大最佳永續餐廳獎」是專門表彰在永續發展方面做出卓越貢獻的亞洲地區餐飲業者，目的在提高餐飲業界對於永續發展的關注，鼓勵餐廳在經營過程中採用更多永續的做法，例如減少碳足跡、使用當地和有機食材、支持社區發展、減少浪費等。每年在千百家營業餐廳中、只選出一位得主。

受邀來台的三位餐廳主廚中，獲得2024最佳永續餐廳獎的泰國曼谷Haoma餐廳，同時擁有曼谷米其林一星以及綠星雙項殊榮，這是一家以社會和環境責任為核心、擁有爆炸性風味的新派印度料理餐廳。印度籍主廚Deepanker Khosla以自身文化為根，全面選用泰國當地食材進行烹調，甚至在自家餐廳的旁邊開墾香料蔬果農場，徹底展現「Farm to Table從農場到餐桌」的餐飲理念。此次客座，主廚將最喜愛的印度甜點“Jalebi”化為脆餅，搭配台灣本土產花生製成的醬、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧，創作出在地且獨特的新奇甜品。

另一位餐廳主廚Jordy Navarra，代表的是獲得2023最佳永續餐廳、並連續6年入選亞洲50大餐廳的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery。餐廳名稱Toyo源自菲律賓語中的「醬油」，其菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化。此次客座帶來菲律賓傳統餐點Bangsilog，這道菜是由bangus（虱目魚）、大蒜炒飯和煎蛋組合而成，主廚選用肉質細緻的台灣養殖虱目魚，搭配淋上獨門香蒜醬汁的Q彈米飯、最後鋪上以爆漿魚卵取代的太陽蛋，新奇口感令人讚賞。

第三位餐廳主廚Han Li Guan，來自新加坡Labyrinth餐廳，他是「亞洲50大」2021最佳永續餐廳得主，並已連續8年榮獲米其林一星肯定。主廚早年曾經遊歷世界多國星級餐廳，2014年回到家鄉新加坡發揚創新的新加坡餐食文化。主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角，融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態，食客可品嘗到咖啡醬烤鴿胸、酥炸蝦醬鴿腿、自製陳皮滷汁搭配塔可，最後善用食材剩餘部位熬製成高湯，將食材融入多元技法、呈現一鴿多吃的豐富樣貌。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次受邀來台灣的三位餐廳主廚，對於在地食材的珍惜、發展國籍料理的用心，以及環境永續發展的努力，都值得我們主廚團隊認真學習，晶華也希望透過餐會傳達「責任消費‧永續餐飲」的概念，讓台灣餐飲業的發展與國際永續倡議接軌。

六手聯彈餐會每人9,800元起，可至「晶華美食到你家」線上訂位，或電洽：02-2523-8000轉3930。