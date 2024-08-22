快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

亞洲三大最佳永續餐廳「六手聯彈」台北晶華限時上菜

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北晶華邀請亞洲三大「最佳永續餐廳」來台，舉辦六手聯彈永續美食餐會。（左起）新加坡Labyrinth主廚Han Li Guang、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker、菲律賓Toyo Eatary餐廳主廚Jordy Navarra。圖/晶華酒店提供
台北晶華邀請亞洲三大「最佳永續餐廳」來台，舉辦六手聯彈永續美食餐會。（左起）新加坡Labyrinth主廚Han Li Guang、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker、菲律賓Toyo Eatary餐廳主廚Jordy Navarra。圖/晶華酒店提供

空前餐會，限時兩天！在「亞洲50大最佳永續餐廳」得主、台灣MUME主廚林泉的大力促成下，9月5日、6日台北晶華酒店邀請其他三屆永續餐廳主廚來台，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，在台北晶華酒店二樓Robin’s Grill以「創新、永續、美味」為主題，舉辦「Best of Sustainable Asia」餐會，演繹9道式套餐，透過精湛的廚藝向地球致敬。

「亞洲50大最佳永續餐廳獎」是專門表彰在永續發展方面做出卓越貢獻的亞洲地區餐飲業者，目的在提高餐飲業界對於永續發展的關注，鼓勵餐廳在經營過程中採用更多永續的做法，例如減少碳足跡、使用當地和有機食材、支持社區發展、減少浪費等。每年在千百家營業餐廳中、只選出一位得主。

受邀來台的三位餐廳主廚中，獲得2024最佳永續餐廳獎的泰國曼谷Haoma餐廳，同時擁有曼谷米其林一星以及綠星雙項殊榮，這是一家以社會和環境責任為核心、擁有爆炸性風味的新派印度料理餐廳。印度籍主廚Deepanker Khosla以自身文化為根，全面選用泰國當地食材進行烹調，甚至在自家餐廳的旁邊開墾香料蔬果農場，徹底展現「Farm to Table從農場到餐桌」的餐飲理念。此次客座，主廚將最喜愛的印度甜點“Jalebi”化為脆餅，搭配台灣本土產花生製成的醬、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧，創作出在地且獨特的新奇甜品。

另一位餐廳主廚Jordy Navarra，代表的是獲得2023最佳永續餐廳、並連續6年入選亞洲50大餐廳的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery。餐廳名稱Toyo源自菲律賓語中的「醬油」，其菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化。此次客座帶來菲律賓傳統餐點Bangsilog，這道菜是由bangus（虱目魚）、大蒜炒飯和煎蛋組合而成，主廚選用肉質細緻的台灣養殖虱目魚，搭配淋上獨門香蒜醬汁的Q彈米飯、最後鋪上以爆漿魚卵取代的太陽蛋，新奇口感令人讚賞。

第三位餐廳主廚Han Li Guan，來自新加坡Labyrinth餐廳，他是「亞洲50大」2021最佳永續餐廳得主，並已連續8年榮獲米其林一星肯定。主廚早年曾經遊歷世界多國星級餐廳，2014年回到家鄉新加坡發揚創新的新加坡餐食文化。主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角，融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態，食客可品嘗到咖啡醬烤鴿胸、酥炸蝦醬鴿腿、自製陳皮滷汁搭配塔可，最後善用食材剩餘部位熬製成高湯，將食材融入多元技法、呈現一鴿多吃的豐富樣貌。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次受邀來台灣的三位餐廳主廚，對於在地食材的珍惜、發展國籍料理的用心，以及環境永續發展的努力，都值得我們主廚團隊認真學習，晶華也希望透過餐會傳達「責任消費‧永續餐飲」的概念，讓台灣餐飲業的發展與國際永續倡議接軌。

六手聯彈餐會每人9,800元起，可至「晶華美食到你家」線上訂位，或電洽：02-2523-8000轉3930。

永續 食材 餐廳

延伸閱讀

星總理示警美中競爭為地緣隱憂 學者：管理風險是重點

高雄面對高溫挑戰 民代籲借鑑新加坡遮陽道路

南海緊張加劇 菲美推動同盟現代化

Energy嗨揭雙喜！Toro倒立出事了「朝台下狂吐」

相關新聞

這可以免費看嗎？170年首發！巨大機械人愛好者注意了

自1853年創立至今、屹立超過170年的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），向來以親民好入手、荷包友善、品質穩定而聞名，今...

莫內劃時代鉅作「睡蓮」 百年來首登9月26日佳士得香港拍賣會

香港佳士得（Christie's）宣布，位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，將於9月26日迎來...

亞洲三大最佳永續餐廳「六手聯彈」台北晶華限時上菜

空前餐會，限時兩天！在「亞洲50大最佳永續餐廳」得主、台灣MUME主廚林泉的大力促成下，9月5日、6日台北晶華酒店邀請其...

立秋溫泉第一泡 南市府推超值的早鳥泡湯優惠

時序已過立秋，夜晚天氣將逐漸轉涼，台南市政府觀光旅遊局與南市溫泉協會合作，即日起至9月20日推出超值的早鳥泡湯優惠；除了...

推穆斯林旅遊 馬國百萬網紅拍片宣傳台灣 1至5月逾20萬人次來台

台灣近年來致力推廣穆斯林觀光，交通部觀光署今公布2024年馬來西亞穆斯林旅遊代言人，是在社群網站累積超過350萬粉絲追蹤...

新北群募輔導產品！減碳商機創佳績 「WOKY Ti渾圓杯」紅點美學 無毒「鈦」環保

上線5分鐘火速達標！新北群募計畫輔導產品屢創佳績，由今(113)年度入選團隊「田和豐股份有限公司」所推出的「WOKY Ti 渾圓杯」，8月6日正式上架集資平台，就以粉絲見面會般的超高人氣，在5分鐘內迅速達標且人氣不斷攀升，集資金額在兩週內更一舉突破新臺幣650萬元，經發局表示，今(113)年度計畫聚焦「原創性產品」並加強品牌力，入選的產品也與日常生活息息相關，歡迎大家一起用行動支持新北優質商品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。