立秋溫泉第一泡 南市府推超值的早鳥泡湯優惠

時序已過立秋，夜晚天氣將逐漸轉涼，台南市政府觀光旅遊局與南市溫泉協會合作，即日起至9月20日推出超值的早鳥泡湯優惠；除了享受溫泉，還可以到鄰近的登山步道踏青，品嘗桶子雞及在地山產料理。

關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，泉水呈灰黑色且含有鹽類與硫磺，獨特的泥漿質地讓浸泡後的肌膚變得柔滑光潔，被譽為「天下第一靈泉」，擁有「好山、好水、好溫泉、好美食」。

觀旅局表示，為了讓遊客體驗世界級的黑色湯泉「關子嶺泥漿溫泉」，精選關子嶺溫泉區3家優質旅宿，包括沐春湯宿、儷泉溫泉館及湯泉美地溫泉會館，即日起至9月20日，推出壽星禮「當月壽星平日湯屋享5折優惠」、晚鳥票「平日晚上9至12點，湯屋加1元，多1間(限下次使用)」等超值優惠，讓民眾搶先安排享受身心放鬆之旅。

局長林國華推薦，來到關子嶺可以順道走訪火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園、大成殿、關子嶺天梯、好漢坡等周邊的特色景點，到175咖啡公路來杯香醇的東山咖啡，參觀白河美雅家具觀光工廠並DIY體驗，或前往後壁雅聞湖濱療癒森林中放鬆身心。歡迎大家走訪關子嶺泡名湯、品咖啡、啖美食、遊景點，感受立秋泡湯的早鳥款待。