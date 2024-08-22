推穆斯林旅遊 馬國百萬網紅拍片宣傳台灣 1至5月逾20萬人次來台

台灣近年來致力推廣穆斯林觀光，交通部觀光署今公布2024年馬來西亞穆斯林旅遊代言人，是在社群網站累積超過350萬粉絲追蹤的女明星Nabila Razali。觀光署表示，今年1至5月馬來西亞已有逾20萬人次來台，較去年成長20％，是台灣觀光重要市場，未來將持續推動穆斯林旅遊。

觀光署今舉行「2024-2025穆斯林友善旅遊宣傳影片」發布記者會，除邀請Nabila到場，還有超過40名馬來西亞媒體從業人員。Nabila現場與觀光署副署長周廷彰一起體驗手作珍珠奶茶、享用台灣炸雞，雙方也互贈紀念品，周廷彰贈送觀光署吉祥物「喔熊」聯名餅乾，Nabila則回贈襯衫。

記者會上也公布由Nabila拍攝的宣傳影片「Jom Taiwan！」om 是「來」的馬來語，以Jom Taiwen作為行動口號鼓勵馬來西亞朋友來台。

影片中可見Nabila走訪東北角鼻頭角、陽明山繡球花海、平溪線菁桐車站及主題樂園等特色景點，除搭乘平溪火車欣賞台灣在地風景，也品嚐台式穆斯林美食、炸雞，並體驗客家擂茶DIY，除了北部，Nabila也到台中台中潭雅神綠園道騎自行車，用多元方式體驗台灣。

Nabila表示，很榮幸能成為台灣穆斯林友善旅遊的宣傳代言人，拍攝過程中也感受台灣人的親切與熱情，去了陽明山竹子湖、墾丁後壁湖等許多景點，對於台灣的自然風光和熱情印象深刻。她說，台灣美食非常好吃，鼓勵馬來西亞朋友可以帶台灣遊玩。

周廷彰會後接受聯訪時表示，台灣不斷精進穆斯林友善環境，目前已有400家次旅業者獲得穆斯林認證，台灣也獲得「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」前3名。

周廷彰說，馬來西亞一直是台灣觀光重要市場，今年1至5月已有逾20萬人次來台，較去年成長20％，是東南亞最重要市場；馬來西亞有超過7成為穆斯林人口，是推廣重點，未來觀光署也將持續推動穆斯林旅遊。