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與西班牙本店同步！米其林二星渥達尼斯磨坊 獻3道新作
連續18年獲得米其林星級肯定的西班牙Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，全球唯一的海外分店位於慕舍酒店，開幕即摘星、去年更從一星躍為二星。台北渥達尼斯磨坊即日起與西班牙本店同步，推出3道季節新品，強調更專注於食材在地化，新菜色分別為「緋雪」、「紅玉」和「青澀」。
台北渥達尼斯磨坊由西班牙雙主廚Govinda與Adrian巧妙運用台灣在地食材，推出新菜。其中，名稱詩意的「緋雪」，是西班牙經典番茄冷湯的「固化版」；「緋」代表牛番茄和甜菜的紅色調，「雪」則是討巧如雪球的外形。主廚透過迅速冷凍成球形的技法，賦予番茄冷湯另一種生命力，上桌時，粉嫩球體讓人不忍破壞，輕輕一敲，冰沙般口感的酸甜滋味，搭配底部新鮮的北海道海膽和海膽醬，滿滿的奢華海洋風味。
「紅玉」指的是南投日月潭的紅玉雞，餵養以台茶18號紅玉紅茶、純淨山泉水，雞肉本身帶著紅茶的香氣。主廚選以雞胸肉經過舒肥處理，先煎再烤，配以調味黃檸檬、芥末籽、半釉汁和蒜片，增添風味。搭配半圓形雞肝慕斯，外層覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁。上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草，是道視覺與味覺的雙饗宴。
甜點「青澀」，寓意著青蘋果的清新酸甜，主廚將蘋果刨絲、用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮至入味，鋪在盤底。上層如白雪的是質地濃純香蕉冰淇淋。最後，灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，香蕉滋味風韻濃厚、整體卻又清爽自然。
即起新菜登場，米其林午間經典套餐3,680元+10%/位（含8道料理），米其林主廚套餐5,380元+10%（午/晚餐，含12道料理），米其林蔬食套餐2,880元+10%/位（午間限定，含8道料理），米其林蔬食套餐3,280元+10%/位（午/晚餐，含11道料理）。相關資訊可洽：02-2500-6832。
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