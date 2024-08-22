快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與西班牙本店同步！米其林二星渥達尼斯磨坊 獻3道新作

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「緋雪」將西班牙經典番茄冷湯凍化而成。底部新鮮北海道海膽和海膽醬增添奢華海洋風味，自製番茄粉與周圍的香草則提升層次豐富度。圖/慕舍酒店提供
「緋雪」將西班牙經典番茄冷湯凍化而成。底部新鮮北海道海膽和海膽醬增添奢華海洋風味，自製番茄粉與周圍的香草則提升層次豐富度。圖/慕舍酒店提供

連續18年獲得米其林星級肯定的西班牙Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，全球唯一的海外分店位於慕舍酒店，開幕即摘星、去年更從一星躍為二星。台北渥達尼斯磨坊即日起與西班牙本店同步，推出3道季節新品，強調更專注於食材在地化，新菜色分別為「緋雪」、「紅玉」和「青澀」。

台北渥達尼斯磨坊由西班牙雙主廚Govinda與Adrian巧妙運用台灣在地食材，推出新菜。其中，名稱詩意的「緋雪」，是西班牙經典番茄冷湯的「固化版」；「緋」代表牛番茄和甜菜的紅色調，「雪」則是討巧如雪球的外形。主廚透過迅速冷凍成球形的技法，賦予番茄冷湯另一種生命力，上桌時，粉嫩球體讓人不忍破壞，輕輕一敲，冰沙般口感的酸甜滋味，搭配底部新鮮的北海道海膽和海膽醬，滿滿的奢華海洋風味。

「紅玉」指的是南投日月潭的紅玉雞，餵養以台茶18號紅玉紅茶、純淨山泉水，雞肉本身帶著紅茶的香氣。主廚選以雞胸肉經過舒肥處理，先煎再烤，配以調味黃檸檬、芥末籽、半釉汁和蒜片，增添風味。搭配半圓形雞肝慕斯，外層覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁。上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草，是道視覺與味覺的雙饗宴。

甜點「青澀」，寓意著青蘋果的清新酸甜，主廚將蘋果刨絲、用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮至入味，鋪在盤底。上層如白雪的是質地濃純香蕉冰淇淋。最後，灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，香蕉滋味風韻濃厚、整體卻又清爽自然。

即起新菜登場，米其林午間經典套餐3,680元+10%/位（含8道料理），米其林主廚套餐5,380元+10%（午/晚餐，含12道料理），米其林蔬食套餐2,880元+10%/位（午間限定，含8道料理），米其林蔬食套餐3,280元+10%/位（午/晚餐，含11道料理）。相關資訊可洽：02-2500-6832。

「紅玉」南投日月潭紅玉雞，使用台茶18號紅玉紅茶飼養。佐黃檸檬、芥末籽調味，半圓雞肝慕斯覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁，上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草。圖/慕舍酒店提供
「紅玉」南投日月潭紅玉雞，使用台茶18號紅玉紅茶飼養。佐黃檸檬、芥末籽調味，半圓雞肝慕斯覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁，上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草。圖/慕舍酒店提供
「青澀」將蘋果刨絲後，用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮入味，鋪在盤底。上層是濃純的香蕉冰淇淋，最後灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，清爽自然帶有獨特香氣。圖/慕舍酒店提供
「青澀」將蘋果刨絲後，用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮入味，鋪在盤底。上層是濃純的香蕉冰淇淋，最後灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，清爽自然帶有獨特香氣。圖/慕舍酒店提供

料理 米其林 西班牙

延伸閱讀

「勸世三姊妹」影像特別版 首赴海外登加國台灣文化節

跨海聯名出招！全家便利商店攜日本能登米其林名店「一本杉川嶋」推海味6新品　「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」必嘗

2024米其林必比登名單出爐 高雄新增5家高CP值美食店家入榜

足球／傳遛狗爆口角 西班牙17歲足球金童父親遭砍傷

相關新聞

這可以免費看嗎？170年首發！巨大機械人愛好者注意了

自1853年創立至今、屹立超過170年的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），向來以親民好入手、荷包友善、品質穩定而聞名，今...

莫內劃時代鉅作「睡蓮」 百年來首登9月26日佳士得香港拍賣會

香港佳士得（Christie's）宣布，位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，將於9月26日迎來...

亞洲三大最佳永續餐廳「六手聯彈」台北晶華限時上菜

空前餐會，限時兩天！在「亞洲50大最佳永續餐廳」得主、台灣MUME主廚林泉的大力促成下，9月5日、6日台北晶華酒店邀請其...

立秋溫泉第一泡 南市府推超值的早鳥泡湯優惠

時序已過立秋，夜晚天氣將逐漸轉涼，台南市政府觀光旅遊局與南市溫泉協會合作，即日起至9月20日推出超值的早鳥泡湯優惠；除了...

推穆斯林旅遊 馬國百萬網紅拍片宣傳台灣 1至5月逾20萬人次來台

台灣近年來致力推廣穆斯林觀光，交通部觀光署今公布2024年馬來西亞穆斯林旅遊代言人，是在社群網站累積超過350萬粉絲追蹤...

新北群募輔導產品！減碳商機創佳績 「WOKY Ti渾圓杯」紅點美學 無毒「鈦」環保

上線5分鐘火速達標！新北群募計畫輔導產品屢創佳績，由今(113)年度入選團隊「田和豐股份有限公司」所推出的「WOKY Ti 渾圓杯」，8月6日正式上架集資平台，就以粉絲見面會般的超高人氣，在5分鐘內迅速達標且人氣不斷攀升，集資金額在兩週內更一舉突破新臺幣650萬元，經發局表示，今(113)年度計畫聚焦「原創性產品」並加強品牌力，入選的產品也與日常生活息息相關，歡迎大家一起用行動支持新北優質商品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。