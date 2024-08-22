古蹟老宅變身！誠品限時快閃進駐「2024台灣文博會」

響應台南400，誠品8月23日起特別進駐「2024台灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，將古蹟老宅變身特色文創聚所。除了呼應台南濃厚歷史氛圍，以「時光閱覽室」主題概念，帶來逾百本職人推薦臺南書單，同時號召人氣插畫家mich.illust、文字藝術家盧米曬字等5大文創設計品牌，限時體驗10天至9月1日止。

誠品進駐「2024台灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，限時10天快閃，將台南獨特的歷史文化以時空背景劃分，不僅有在地特選的時代書單，更同步推薦搭配書籍的職人口袋名單及建築地標，像是文人抒情寫景之地赤崁樓、以手繪電影海報牆為特色的全美戲院、專屬台南味的虱目魚粥、台南女兒必備喜餅等，帶領讀者穿梭古今，體驗台南時光行旅。店內同步匯集台南在地文創設計、生活選品，包含市集人氣插畫品牌mich.illust、文字藝術家盧米曬字、單眼相機店F.camera等。

9月1日前誠品會員於文博會限定店消費不限金額即可參加抽獎活動，有機會獲得日本可愛始祖「原田治OSAMU GOODS」和台南熱門復古照像館「又又美」獨家推出的即可拍底片組合（數量有限，贈完為止）；全新註冊會員除了享有涼夏冰棒兌換券，還可獲得誠品生活南紡店100元電子抵用券。

漫畫迷也可以從漫畫認識不一樣的台北。誠品即起至9月8日再攜手「台北漫畫城市特展」於誠品生活松菸、西門、南西、R79、台大、誠品生活時光萬大店及誠品線上打造主題書展，各大國際得獎作品全收錄，串連龍山文創基地主展區的互動型裝置，帶領讀者藉由漫畫看見台北的全新風貌，感受台漫創作的能量。

接著誠品生活西門3樓書店8月23日至8月31日接棒2024誠品年度閱讀特企「BookStory閱讀書店故事」，規劃系列活動詮釋「閱讀是一種戀物情結」，請到師大白鹿洞租書店店長解永華、電影海報專賣店「電癮」負責人Nicole & Carroline、SNAPPP創辦人Ryan以及動漫DJ宅邦戰隊，分別代表漫畫、電影、底片、玩具4大領域現身分享個人戀物信仰及推薦書單，更同步帶來私藏的珍貴寶貝，於3A空間「玩物特展」大方展出。