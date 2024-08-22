復刻就是熱賣關鍵字！4款時代經典運動鞋款翻新重現

時代的經典復刻，向來是讓球鞋迷期待的項目也是熱賣關鍵字，過去的時光也許無法參與，但透過球鞋的復刻不只可以讓我們擁有那年代獨有的美學設計，透過在經典的基礎上加上了設計新意，讓復刻版更多了驚喜樂趣，也因為經典永留存，也是球鞋迷永遠不會膩的設計。

Onitsuka Tiger鬼塚虎75周年限定紀念系列鞋款

Onitsuka Tiger鬼塚虎慶祝成立75周年，品牌重磅推出1974年經典鞋款「OHBORI」的全新版本，讓這雙傳奇馬拉松鞋再度問世。「OHBORI A50」這次的復刻版繼承了元祖OHBORI的設計精髓，修長鞋尖到流線型鞋身，採用了鬼塚虎經典的章魚吸盤鞋底，提供出色的抓地力。2024 年推出的OHBORI A50是不只重現復古，其設計也充滿摩登氣息。整雙鞋採用柔軟光滑的牛皮製成，鞋底則選用焦糖棕色的原生膠。無論是對比鮮明的黃色鞋面，還是簡約百搭的黑白配色，皆充滿復古潮流感。

adidas Originals復古跑鞋SL 72

adidas Originals的SL 72於1972年首次推出，是品牌最具代表性的經典跑鞋之一。鞋採用尼龍和絨面皮革材質打造，搭配復古橡膠中底，重現標誌性的復古設計。此系列共推出SL72 RS與SL72 OG兩個版本鞋款。RS意為Reshaped（重塑），鞋款保留了經典的外觀基礎，但鞋型重塑更加挺立和飽滿，鞋頭則更加圓潤。OG則為致敬經典款式，還原經典元祖味道的纖細鞋身。今年春夏推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多配色，滿足日常穿搭的多樣搭配性，打造復古鬆弛感，也是春夏重點鞋款。

PUMA CA PRO復刻經典重現

即使各家品牌鞋款快速地推陳出新，款式百花齊放，但百搭的小白鞋依然不減其魅力，是每個人鞋櫃裡不可缺少的要角。看準小白鞋仍是主流市場，PUMA特別打造CA PRO復古厚底小白鞋，設計發想自80年代PUMA California鞋款，皮革鞋面採用經典復刻元素，鞋側加入拼色設計招牌彎刀搭配呈現與燙金PUMA LOGO，在鞋頭加入孔洞設計保持舒適透氣。白色加厚鞋底，讓全身比例更加分。今夏PUMA推出經典湛藍、

焦糖杏仁、和韓系裸杏色三款全尺段新品，讓小白鞋愛好者輕鬆駕馭各種服飾。

Converse全新配色款Shai Weapon