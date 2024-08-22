南迴新打卡景點來了！ 遊客迫不及待搶拍「圓圈圈」

台東「2024南迴藝術季」今起登場，5件作品已就緒完畢，其中，位於大武鄉海濱公園旁的裝置藝術品「第一道曙光」，未正式展出就先在網路曝光，吸引不少民眾跑去現場搶先一睹風采，直呼「很特別圓圈圈，適合打卡」。

文化處長李吉崇表示，今年南迴藝術季的主題為「光之迴境」，意涵每一個藝術家，每一件作品，或四散、或聚集，都是另一種形式的星子，透過藝術詮釋出南迴人文的多元面向，以綻放的光芒牽引人們走入南迴。

展期2個月的南迴藝術季，共有5件裝置藝術品展出，目前已就緒完畢，分別坐落在南迴公路沿線，其中「第一道曙光」的作品，有民眾拍照PO網後，立即吸引網友留言「搭配日出和月光一定美爆」、「走南迴公路不能錯過」。

這件「第一道曙光」裝置藝術作品，是由台灣藝術家賴純純創作，其創作理念是將千禧年第一道曙光，在不鏽鋼上敲打成凹凸的鏡⾯，自然成點點光芒及四周環境景觀⾊彩的暈染，形成「光環」，以光之環作為台東獻禮。

「很多想像空間，意境很深。」台北黃姓遊客說，這個圓圈圈作品上個月在網路傳開，她就先來看看，原本想等日出再拍美照，可惜天空不作美，還好作品有大海、白雲當背景，怎麼拍都美，這件作品叫第一道曙光。

縣府文化處表示，作品包括「第一道曙光」、「新天使」、「是那裏嗎？」、「大地之母」及「What remains」等5件。邀請藝術家有南非Marco Cianfanelli、馬來西亞的陳抒漫及台灣藝術家林純用、賴純純和尼誕.達給伐歷。