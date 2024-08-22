新北群募輔導產品！減碳商機創佳績 「WOKY Ti渾圓杯」紅點美學 無毒「鈦」環保

上線5分鐘火速達標！新北群募計畫輔導產品屢創佳績，由今(113)年度入選團隊「田和豐股份有限公司」所推出的「WOKY Ti 渾圓杯」，8月6日正式上架集資平台，就以粉絲見面會般的超高人氣，在5分鐘內迅速達標且人氣不斷攀升，集資金額在兩週內更一舉突破新臺幣650萬元，經發局表示，今(113)年度計畫聚焦「原創性產品」並加強品牌力，入選的產品也與日常生活息息相關，歡迎大家一起用行動支持新北優質商品！

經發局說明，新北群募計畫自109年迄今，共輔導68組團隊上架集資平台，累計集資金額高達新臺幣1.86億元，已經在全台輔導出口碑成效，也因此吸引越來越多創意團隊申請加入計畫，期望把創意變生意，提升企業品牌力。近年來因政策大力提倡環保減塑，許多民眾逐漸養成自帶環保杯的好習慣，也讓「WOKY Ti渾圓杯」一推出立刻受到關注。「WOKY Ti渾圓杯」由99.9% 純鈦材質所打造，化學性絕佳穩定度，不會與酸鹼起反應；全杯無塗層，不怕湯匙刮破塗層或杯身耗損溶出有害物，將鈦的超強大機能極致發揮，兼具創意、機能及美學，支援生活每一刻。

經發局補充，田和豐國際有限公司是由八里在地的五金代工廠，在第三代接手後所創立。年輕的創辦人從小在五金廠裡看著阿公及爸爸辛勤的身影以及五金鑄造時飛噴的點點火光長大。為了將這份蘊藏在工廠裡的感動傳承下去，田和豐已連續多年推出各式創意環保杯。今年的「WOKY Ti渾圓杯」不但集結專業結構工程，讓杯體更加符合人體工學且好清洗；不計成本使用提煉極難且加工更難的宇宙金屬「鈦」，讓材質升級更耐用；公司更邀請紅點設計團隊讓杯身美感大幅提升，加上專業客服團隊即時回饋消費者的反應，就是要做出最好用的隨行杯，打造最吸睛的台式啜飲新美學。

今年度新北群募計畫不但反應熱烈，輔導商品也將陸續上架集資平台，經發局歡迎大家持續關注，多多支持新北創意業者。更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

※計畫輔導專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持。

WOKY Ti 渾圓杯｜99.9% 純鈦材質，有感不留味，機能美學唯選

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