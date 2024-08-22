文博會移師台南「巷仔Niau」好療癒 交通資訊懶人包一次看

2024台灣文博會8月23日至9月1日將在台南市展開，台南市政府主導台南概念展區「Lesson :D」，規畫「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」等三區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，台南市交通局今天公布「交通懶人包」，希望民眾多利用大眾運具。

2024台灣文博會台南概念展區大眾運輸交通資訊：校本部位在321巷藝術聚落，鄰近公園北路站、公園北路口站、台南轉運站，建議從台鐵台南站搭乘0左、0右、7、21、88、橘3、橘11至公園北路站。

漫畫校區在西竹圍之丘文創園區，鄰近台南一中站、勝利大學路口、成大光復校區站、香格里拉飯店站，建議從台鐵台南站搭乘6、70、紅1至台南一中站。

文創校區在藍晒圖文創園區，鄰近新光三越新天地站、小西門(大億麗緻)站、永華站，建議從台鐵台南站搭乘1、2、5、11、18、綠17、紅幹線、紅2至新光三越新天地站。

YouBike站，在321巷藝術聚落：鄰近台南公園(台南轉運站)站、長興生態公園、台南二中；西竹圍之丘文創園區：鄰近成大公園站、馬雅各青年公園站、台南一中；藍晒圖文創園區：鄰近水萍塭公園(夏林路)站、小西門公園站。

停車資訊，321巷藝術聚落：鄰近市立圖書館廣場停車場、台南轉運站停車場；

西竹圍之丘文創園區：鄰近民族路停車場、前鋒路停車場、大學路(社E1)停車場、大學路(社E2)停車場、大遠百停車場、台南南一停車場、民族路一段停車場。

藍晒圖文創園區：鄰近水萍塭公園地下停車場、台灣聯通台南大德停車場、台南海安路一段停車場、城市車旅國泰置地站停車場、新光三越台南西門分公司停車場、新光三越二館停車場。

台灣文博會首度移師台南舉行，展區遍布台南，包括大台南會展中心、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區等，市長黃偉哲在臉書介紹，在暑假的尾聲，一定要來台南！

充滿文化魅力的府城，讓文博會有了不一樣的生命力，這次分別在321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區及大台南會展中心四大場域舉辦，精彩無限的創意，融合多元文化，用不同的視野，看見台灣的文創能量。

一踏進321巷，讓人大呼可愛的「巷仔Niau」，真的好療癒！漫步在充滿歷史痕跡的日式建築巷弄裡，日與夜有著不一樣的風景，每一座木造老屋，走進去都有不同的策展主題驚喜！

南市府也特別跟誠品書店進行跨品牌快閃合作，透過上百本職人推薦的台南書單，帶領大家穿梭古今，走讀台南。26日登場的品牌商展，來自全台灣最厲害的圖像角色IP設計師、文創品牌齊聚一堂，你更是不能錯過！