秋季限定 嘉義市中秋有秘境光織影舞打造夢幻光影桃花源

嘉義市政府用心經營秋節城市IP，2020年起每年舉辦「光織影舞」光影藝術展，今年邁入第5年，去年粉紅風潮療癒人心，12天創下近82萬人次參觀紀錄。今年再跨界邀請華裔新銳設計師黃偉豪DanielWong，以嘉市古名「桃城」為策展核心，融入光影互動藝術與經典文學作品，跨越時空向田園詩人陶淵明《桃花源記》致敬，打造夢幻又詩意光影桃花源，以「逐光月影」為主題，為建城320周年獻上特別禮物。

觀光新聞處長張婉芬說，喜逢嘉市建城320周年，今年光織影舞以西元1704年嘉義建城，作展區整體規畫理念，再以田園詩人陶淵明《桃花源記》為創作靈感，回顧城市歷史記憶同時，展望前行，期待秋節來嘉朋友，都能找到自己心中桃花源，一個真實烏托邦，在這裡「怡然自樂」。

張婉芬表示，這次活動以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館，運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，設8處光影藝術展區，其中直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術及人造花與現代光影科技，是全台絕無僅有的「湖上竹月」，傳達在快節奏的現代生活中，也要珍視並傳承歷久彌新的文化藝術。

另使用3萬流明投影設備打造長寬30x15公尺巨型投影，搭配活動專屬3分鐘動畫樹上光影劇場「夢月流光」、色彩絢麗巨型花形氣模雕塑，如同跳脫現實進入夢想「烏托邦」、以《李白‧月下獨酌》為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」等必訪展區，將帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。