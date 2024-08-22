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動起來你各位！Balenciaga發表新款3XL運動鞋形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga 3XL運動鞋粉色款，35,850元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 3XL運動鞋粉色款，35,850元。圖／Balenciaga提供

比例，永遠能帶來意想不到的誇飾效果。時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表新款3XL運動鞋形象廣告，以搭配鞋款同樣誇張比例在服裝輪廓、配件細節，展現新世代特異獨行的前衛姿態。

結合1990年代跑鞋風格與金屬感網眼布、但比例更誇張的「3XL運動鞋」，過往更曾推出包含仿舊、污漬感、豐富色彩的多樣化設計。在攝影師Chris Lensz的鏡頭前，兩位模特兒或站或坐，背景是重複的古典風格印花壁紙、地板則為直條或人字紋的木質質地，對比出在古典穩重（為前提下）的不拘不羈。

與鞋款同樣營造浮誇風格的還有服裝細節比例，1970年代的貓眼太陽眼鏡揉和了科技感的極地滑雪護目鏡風格，寬大不合身的M1飛行外套搭配上超長版襯衫，是男裝也可以是女裝，跨越了性別和想像力的藩籬。

2024秋冬3XL運動鞋並推出5種新款配色，紫色金屬網布、全粉紅色、深灰色搭配藍綠雙色金屬網布、泥濘仿舊、白色五種組合。粗版鞋帶不僅帶來固定功用，更於側邊繫上了裝飾性的蝴蝶結，訂價各為35,850元或40,550元。

Balenciaga 3XL運動鞋泥濘仿舊款，40,550元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 3XL運動鞋泥濘仿舊款，40,550元。圖／Balenciaga提供
在古典壁紙與木質地板前，3XL運動鞋以誇張比例展示不隨波逐流的特異風格。圖／Balenciaga提供
在古典壁紙與木質地板前，3XL運動鞋以誇張比例展示不隨波逐流的特異風格。圖／Balenciaga提供
3XL運動鞋在搭配上貓眼墨鏡、寬大飛行夾克後，營造出前衛的不羈印象。圖／Balenciaga提供
3XL運動鞋在搭配上貓眼墨鏡、寬大飛行夾克後，營造出前衛的不羈印象。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 3XL運動鞋深灰色搭配藍綠雙色金屬網布款，35,850元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 3XL運動鞋深灰色搭配藍綠雙色金屬網布款，35,850元。圖／Balenciaga提供

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