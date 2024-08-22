宏碁開學季電競新機開賣 指定機種送XBOX無線控制器再抽東京遊
迎接開學季，宏碁推多款開學新品優惠，正是學生族電競裝備購買好時機！主打高擴充性的Predator Orion X頂級電競桌機搭配Predator X27U F3、Predator X32 X3電競螢幕，以及多種尺寸Nitro、Predator Helios電競筆電，即日起至8月28日搭配三創生活館舉辦的Intel Gamer Days實體活動，還有機會抽東京3天2夜自由行。
Acer推出全尺寸15.6吋，16吋及17.3吋系列Nitro電競筆電，建議售價24,900～37,900元，滿足不同學生族群需求；還有提供專業玩家或創作者需要的頂級電競筆電Predator Helios 18、Predator Helios 16以及Predator Helios Neo 16，全面搭載Intel Core處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電GPU，共計23款，建議售價自51,900～119,900元。其中搭載Intel Core處理器14代及Intel CoreUltra處理器的Predator指定電競筆電，8月底前購買上Predator VIP網站上傳GamePass開通畫面再送XBOX無線控制器及25吋Predator掠奪者之翼行李箱。
即日起至9月22日，開學季促銷活動同步開跑，購買Acer家用筆電、家用桌機及商用筆電、螢幕及平板電腦與投影機指定機種，登錄抽PlayStation 5 Slim光碟版，還可周周抽AOPEN 27HC5R X2bmiipx 27吋曲面電競螢幕及AOPEN PV11a無線口袋微型投影機；購買Predator指定桌機登錄送Predator x AXIO 掠奪者城市穿梭後背包及Predator Galea 365 電競耳麥；購買27吋Predator裸視3D螢幕上網登錄送Predator Aethon 300電競機械鍵盤；購買最新AI PC-Swift AI 14筆電，Swift X及Swift Edge指定筆電登錄送Predator Cetus 310 有線電競滑鼠。
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