宏碁開學季電競新機開賣 指定機種送XBOX無線控制器再抽東京遊

迎接開學季，宏碁推多款開學新品優惠，正是學生族電競裝備購買好時機！主打高擴充性的Predator Orion X頂級電競桌機搭配Predator X27U F3、Predator X32 X3電競螢幕，以及多種尺寸Nitro、Predator Helios電競筆電，即日起至8月28日搭配三創生活館舉辦的Intel Gamer Days實體活動，還有機會抽東京3天2夜自由行。

Acer推出全尺寸15.6吋，16吋及17.3吋系列Nitro電競筆電，建議售價24,900～37,900元，滿足不同學生族群需求；還有提供專業玩家或創作者需要的頂級電競筆電Predator Helios 18、Predator Helios 16以及Predator Helios Neo 16，全面搭載Intel Core處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電GPU，共計23款，建議售價自51,900～119,900元。其中搭載Intel Core處理器14代及Intel CoreUltra處理器的Predator指定電競筆電，8月底前購買上Predator VIP網站上傳GamePass開通畫面再送XBOX無線控制器及25吋Predator掠奪者之翼行李箱。