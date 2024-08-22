讓帕索里尼電影戲服復活 蒂妲史雲頓首登北藝門票秒殺

北藝中心舞台上放上電影「索多瑪的120天」的多件戲服，威尼斯影展終身成就獎得主、英國演員蒂妲・史雲頓時而凝視它們、時而向它們低語，接著一一穿上，向觀眾展示這些沉睡了半世紀的衣服。「我希望透過表演賦予它們新的生命，雖然演出結束之後，它們又會繼續沉睡，直到下一次演出。」她和30件義大利名導帕索里尼電影劇服「共演」的舞台作品「親愛的帕索里尼」，明天於北藝中心舉行亞洲首演，門票開賣一分鐘便秒殺售罄。

帕索里尼是20世紀義大利最具影響力和爭議的電影導演與詩人，一生僅拍過12部長片，獲得包括柏林金熊獎、以及坎城、威尼斯等三大影展獎項肯定。其作品如「索多瑪的120天」等，不僅取得極高的藝術成就，更挑戰當時的社會道德觀和審查制度。「親愛的帕索里尼」所出現的電影戲服，全部由二度榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅・多納蒂為帕索里尼設計。

和史雲頓共同創作「親愛的帕索里尼」的時尚歷史學者奧利維耶・薩亞，曾擔任巴黎時尚博物館館長，2012年起兩人展開合作，透過獨特的展演賦予博物館收藏的服裝新的意義。兩人首次合作的作品「不可能的衣櫥」，史雲頓跟博物館收藏的歷史服裝「共演」。但當時史雲頓並未穿上任何衣服，只是藉由舉手、旋轉與舞蹈等動作，賦予服裝新的意義。

「那些作品真的非常脆弱，甚至無法真的穿在身上。」史雲頓說，這次共演的作品相對沒有這麼脆弱，可以實際穿在身上，讓她與每一件戲服有更多互動的機會。「我們一直在探索，嘗試這些服裝過去穿在身上時，從未作過的姿勢與動作。」她表示，她在「親愛的帕索里尼」中擺出的姿勢與動作，從來沒在帕索里尼電影中出現過。她探索那些未曾涉足的領域，「就像走入一片無人踏過的雪地」。希望透過這些作品了解服裝的可能性，「它同時也是一個入口，讓我們進入過去的歷史，從中摸索出一條邁向未來的新的道路」。

「我們每一次的作品，都是在讚頌這些服裝的生命，還有每個穿著的人的生命歷程。」薩亞說，時尚設計師通常會用服裝來說故事，但他更感興趣的是，「這些衣服和穿著的人之間，產生了那些私密的故事。」電影拍攝期可能只有兩、三個月，電影戲服出現在大銀幕上的時間也非常短，有的只有兩三秒、有的甚至從來沒有出現過。「這些衣服一直沉睡在檔案庫之中，它們像就像被囚禁在動物園裡的沉睡的動物，很想要有機會再一次出現在各位眼前。」

薩亞表示，帕索里尼電影中的服裝充滿密碼，呈現不同的時間及地理空間。他回憶初次在羅馬的工作室中看見這些「服裝主角」的感受：「它們安靜如架上的叢書，依照電影的章節和場景排列，許多衣服在拍攝結束之後，從此再也沒有觸碰過人的肌膚。」史雲頓則說：「我感到它們想要動起來，想要重新生活。」薩亞認為史雲頓在舞台上的呈現「不是扮演也不是表演，而是擁抱並呈現服裝本身的樣貌。」

被問到如何準備和戲服「共演」？史雲頓說自己從來不特別準備，「每次的演出都是即興演出」。此次的作品不只是呈現給觀眾，重要的是跟每一件衣服「共舞」，感受它們並與之對話。曾被多個國家列為禁片的「索多瑪的120天」，史雲頓形容其戲服「到現在都充滿力量」。看過該片的觀眾，就會明白此次與史雲頓「共舞」的那件絲綢衣服，「陰影的力量有多麼巨大」。她希望透過展演讓大家持續保持好奇心，「如果你還沒看過帕索里尼，請趕快去看。」