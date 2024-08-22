米其林二星名廚簡捷明領軍 朧粵螯香秋宴登場

俗話說「立秋蝦蟹肥」，立秋過後，正是品蟹最佳時節。由米其林二星港籍名廚簡捷明與廚齡逾40年的行政主廚胡福春領軍的朧粵中餐廳，嚴選日本松葉蟹、阿拉斯加蟹、沙公、處女蟳、青蟹等肥美鮮味，推出螯香秋宴，每位5,880元+10%起。此外也提供一系列單點菜色，包括阿拉斯加蟹三吃、瑤柱桂花炒蟹肉、花雕雞油蒸處女蟳及膏蟹蒸肉餅等垂涎佳餚，香腴鮮甜的人間美味，讓人大飽口福。

「朧粵」意即永遠的粵菜，旨在傳遞極致純粹的正宗粵菜美味，不但廣受老饕食客青睞，更曾於2022、2023連續2年榮獲第一份屬於台灣在地觀點的餐飲評鑑「500盤」15盤及8盤的至高殊榮。粵菜對食材品質極為講究，對活海鮮的要求更是嚴格，而對其風味與熟度的細節掌控，更考驗著粵菜師傅的廚功。這次朧粵行政主廚胡福春特別嚴選各式鮮活美蟹，以「清蒸」、「鹽焗」、「避風塘」、「香炒」、「湯燉」、「酥炸」等多重百變技法，悉心打造一系列香蟹美饌，邀請饕客嚐盡秋季美蟹的千滋百味。

「蟹肉酸辣羹」先將日本松葉蟹蒸熟取肉備用；再以二湯、鎮江醋、大江浙醋、烏醋、糖醋、桂林辣醬等材料，熬煮成香辣酸爽的酸辣羹，接著再放入新鮮帶子、蝦片和松葉蟹肉，最後再加入滑嫩稠綿的蟹肉蒸蛋白，展現豐富海味。

「日本松葉蟹二吃」將廚藝團隊每日新鮮現拆的松葉蟹，分別以「酥炸」及「香炒」兩種方式料理。第一吃「松葉蟹腐皮捲」是將蟹肉與洋蔥絲及主廚自製松露醬一同拌炒，以山珍（松露）增添海味（蟹）；接著以腐皮包捲後裹上蛋白漿油炸，起鍋盛盤時再點綴松露醬，外酥脆、內鮮嫩，十足過癮。

第二吃「瑤柱桂花炒蟹肉」首先以熱鍋將芽菜炒熟，再依序入雞蛋、蟹肉，稍加調味後，最後撒上瑤柱絲即成。在恰如其分的熟度下，雞蛋的香、蟹肉的鮮嫩及芽菜的脆口組合成曼妙的多層次香氣與口感，令人欲罷不能。

「花雕雞油蒸處女蟳」精選重達10兩以上的處女蟳，與花雕、雞油、薑一同蒸煮，簡單的調味、淡淡的酒香將處女蟳的鮮甜本味展現得淋漓盡致。

「花椒蟹腿釀竹笙」將發製好的花膠切條，與竹笙一同以高湯煨煮至入味，接著取出，把花膠、蟹肉、冬菇及火腿一起鑲入竹笙中，盛盤後再淋上薄薄的高湯琉璃芡，搭配山藥、羊肚菌等時蔬，純淨有味、風雅細緻。