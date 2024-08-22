Pixel 9、Pixel 9 Pro XL搶先實測 亮眼粉色系超討喜 「一起拍」功能注意這2點不怕失敗

Google Pixel 9、Pixel 9 Pro XL兩款新機8月22日起率先正式開賣，記者提前取得了這次最搶眼的Pixel 9莓果粉，以及Pixel 9 Pro XL石英粉新機，搶先體驗最新的AI功能！

Pixel 9系列外型設計採用全新滑順圓弧邊角設計，平面邊框更容易握持，鏡頭模組則是一改前幾代評價兩極的「鏡頭條」，變成有點可愛的圓弧設計，雖然裸機看起來還是頗有讓人無法忽視的存在感，但加上原廠保護殼之後，線條立刻變得協調了許多。Pixel 9使用亮面玻璃背蓋搭配霧面金屬邊框，Pixel 9 Pro XL則是使用霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框。

6.3吋的Pixel 9，配備5,000萬像素主鏡頭，以及全新支援微距對焦的4,800萬像素超廣角鏡頭；Pixel 9 Pro XL則是擁有6.8吋大螢幕，主鏡頭、超廣角，再加上4,800萬像素望遠鏡頭，以及全面升級的4,200萬像素前置鏡頭。

透過搭載自家全新Tensor G4晶片，是首款能夠運行多模態Gemini Nano模型的處理器，這在使用各項AI照片、影片編輯功能，以及Gemini功能時，可以立刻感受到神奇之處。延續去年Pixel 8系列首度推出「完美合照」功能，今年再推出更有趣的「一起拍」功能，解決團體合照總是少一人的困擾，拍攝時攝影師先想好自己等下要站的位置，拍下第1張照片，接著其他人離開、Pixel換手，攝影師站到剛才預想好的位置上拍下第2張，Pixel就會將2張照片自動合成所有人都在畫面內的完美合照。

「一起拍」功能的概念發想超級實用，操作介面也很直覺，拍第2張時會將第1張照片的人物虛化幫助攝影者對照位置、角度，照著指示操作幾乎不會失敗。但是要注意，只能合成2張照片不能再更多，合成方式是第2張會疊在第1張上，所以人物不能重疊到、且第二張只能再加1個人。

另外，魔術修圖功能在AI加持下也變得更強大，可以自動調整構圖位置、加入晴空、黃金時刻，或是變成風格化的藝術效果，其中「自動構圖修正」可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖，自然地擴增背景、改變拍攝取景範圍與視角，或是提供最佳裁剪建議，這對拍完才想要更改直拍、橫拍構圖的使用者來說非常有用。不過實際使用也有一些限制，比如藍天白雲、樹木、地面紋理效果比較自然，但如果遇上建築物、人像，就比較容易出現不合常理的結果。

而「AI編輯功能」又更神奇一點，結合了Gemini，只要透過簡單的文字敘述，就能重新後製照片裡想要呈現的元素，讓照片變得更完美。這功能目前只支援英文，打開想要編輯的照片之後，長按選取要調整的部分（比如藍天、樹木、地面），選擇「智慧編輯」，輸入簡單描述，就會生成大約4張不同風格的結果供選擇，如果都不喜歡，也可以請它在生成新的結果出來。實際測試拍攝目前還綠成一片的楓樹，輸入「Autumn」，就幫你變成秋天楓紅滿天的狀態，非常有趣。

Gemini在生活中的應用還有非常多，比如拍下冰箱裡有的食材，問「這些食材可以做出什麼早餐料理？」就會提供許多料理菜色的建議；出國旅行看不動菜單在寫什麼，又對Google翻譯的結果不滿意，可以試試拍下菜單傳給Gemini「請翻譯成中文」，比較有機會得到口語化、更容易理解的說明。

而Google為了讓更多使用者可以體驗Pixel 9系列整合Google AI所帶來的便利性，購買Pixel 9 Pro XL的使用者將獲得1年免費的Google One AI進階版訂閱方案，搶先體驗全新Gemini Live功能（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（支援繁體中文），以及2TB的雲端儲存空間。