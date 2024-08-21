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移居台灣30年 日藝術家石垣美幸畫作桃園展出
日本藝術家石垣美幸移居台灣超過30年，繼今年5月受邀在桃園市文化局舉辦跨越女性藝術家4人聯展後，即日起她也舉辦「石垣美幸の綺想世界」個人創作展，9日30日前在福容大飯店桃園店大廳公共空間展出，此次展出12件藝術品，除了常見的水墨、水彩，也可以看到編織、礦物等特殊材質。
石垣美幸出生於日本東北秋田縣，移居台灣已經超過30年，47歲進入台灣師範大學美術學系碩士班並攻讀博士，擅長膠彩畫、水墨畫，曾經於台北科技大學舉辦2023台灣幽聽個展，並於今年5月受邀在桃園市文化局舉辦跨越女性藝術家4人聯展，在台灣和日本都有相當多的展出經驗。
她的作品主題融合許多台灣元素，如「台灣八景－澎湖」以繽紛的色彩描繪澎湖的海洋、燈塔、花火節等元素；「台灣八景-玉山」以金箔、礦物等材質，用類似日本浮世繪的手法，勾勒出台灣第一高峰的壯闊線條。
石垣美幸表示，自己作品中常見的編織原素，源自於對母親的想念，白藍相間的青斑蝶，則是一種會從日本飛越2000公里，遷徙到台灣的蝴蝶；她把自己比喻成青斑蝶，自由地在畫布的各個角落飛來飛去。
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