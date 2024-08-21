台灣第一人！日本小諸蒸餾所共同創辦人張郁嵐回來了

出身台灣、屢獲國際大獎肯定的知名威士忌首席調酒師張郁嵐回來了！台灣威士忌揚名國際，輸出威士忌不稀奇，但輸出威士忌首席調酒師到釀造歷史更悠久的國度，去執掌威士忌製作，張郁嵐不但是第一，到目前為止，也是唯一。

懷抱著「讓全世界知道，一流的日本精品級威士忌，是台灣人做出來的」夢想，遠赴日本長野縣擔任小諸蒸餾所共同創辦人暨首席調酒師的張郁嵐，在去國3年後，帶著新酒（New Make）與陳年僅一年、仍在熟陳過程當中的年輕威士忌（New Born），與社長暨CEO島岡高志攜手抵台，首度正式向台灣市場叩門。張郁嵐表示：「我想要集結我在噶瑪蘭威士忌的16年經驗，從小諸蒸餾所重新出發，在一個新的氣候環境下，接受新的挑戰。」

小諸蒸餾所位於日本長野縣小諸市北部，海拔910公尺，「這裡的氣候非常接近蘇格蘭斯貝賽（Speyside），冬天是攝氏零下10到15度，夏天最熱大約30度而已，並且只有4個禮拜，所以很多時間都是比較低溫的狀態。」酒廠於2021年7月動土，在2023年6月20日上午9點35分蒸餾出第一滴新酒且持續穩定生產，並於同年7月正式對外開放，迄今已吸引超過萬人造訪。

不同於全球大多數酒廠，為求方便運送原料及產品，大多選擇落腳在地勢平緩之處，小諸蒸餾所之所以選擇海拔910公尺、地勢高而起伏、相當具挑戰性的地點設廠，除了天候因素外，更是為了獲得完美的水源與理想的熟成環境。

小諸蒸餾所由日本知名建築師十河彰與十河麻美打造，採用大面落地玻璃建造，使酒廠內擁有極佳的自然採光，在每個空間都能看到散發著柔和金屬光澤的Forsyths銅製蒸餾器，唯美簡約。酒廠不僅與大自然景觀揉合，也是日本最環保的酒廠之一。除了在生產過程中致力於資源零廢棄，也與森林保護教育團體合作，並分配一定比例的銷售額，捐贈給森林保護活動及其他相關活動。

品飲張郁嵐這次回國所帶來的酒精濃度46%的新酒（New Make），在水蜜桃果香中帶有青蘋果、荔枝、草莓的氣息，油脂豐美，口感滑順甜美，非常好喝。張郁嵐解釋：「熟陳威士忌的過程，如同是一趟旅程，就好似你要從A點走到B點，達到你想要呈現的風味。如果New Make一開始的品質就很好，你從A點走到B點的距離會大幅縮短，也算是我們所說的加速熟成的一部分。」

至於張郁嵐這次帶回來的陳年僅一年、仍在熟陳過程當中的年輕威士忌（New Born），酒精濃度也是46%，張郁嵐稱之為「Summer New Born」。雖然在香氣上仍十分年輕，但入口後油脂感豐富華美，洋溢著麥芽甜香、果香與淡淡的香草氣息，非常值得期待。

小諸蒸餾所遵循日本洋酒酒造協會於2021年所定義的「日本威士忌」（Japanese Whisky）準則，除了在日本國內進行糖化、發酵、蒸餾等製程外，還必須在日本儲存3年以上，因此2023年開始生產的小諸蒸餾所，將在2026年才會有正式的威士忌產品上市。

張郁嵐表示：「我跟社長的計畫，是要做至少30年的威士忌。若以30年威士忌來計算，30年後我78歲，社長88歲。」他笑著說：「到時候我們會用這款30年威士忌來慶祝，希望現場的大家也可以一起共襄盛舉。」路還很長，但至少張郁嵐已經踏上實現夢想的第一哩路。