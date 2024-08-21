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「農金安心GO」上架中秋農漁產 消費滿千可抽獎

中央社／ 台北21日電

中秋節將至，全國農業金庫今天表示，子公司農金資訊公司的「農金安心GO」平台即日起推出「中秋月圓慶團圓」農漁特產銷售活動，消費滿新台幣1000元，可參加抽獎活動。

全國農業金庫發布新聞指出，「農金安心GO」平台即日起推出「中秋月圓慶團圓」活動，推出麻豆、下營、八里、斗六、花蓮、壽豐、瑞穗、西湖等產地直送文旦，以及農漁特產，呼籲消費者選購國產優質農產。

為刺激買氣，「農金安心GO」平台也推出2重抽獎活動，第1重為「中秋購物金雙週抽」，從7月22日至9月16日，只要消費滿1000元，可參加666元、333元、111元購物金折扣碼抽獎，1次抽出大小獎項18名，有4次抽獎機會。

第2重為「專區消費滿額送」，從9月1日至10月31日，購買「中秋烤肉趣」專區商品，每筆訂單消費滿1000元，最高現折120元，不限消費金額還可參加「登錄發票抽好禮」活動。

禮盒方面，全國農業金庫表示，包含公館鄉農會的「紅棗酥養生茶禮盒」、大樹區農會的「鳳荔雙心酥禮盒」及大甲區農會的「芋頭流芯酥禮盒」等應景酥餅，都可在平台訂購。

中秋節 農會

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