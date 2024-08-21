「農金安心GO」上架中秋農漁產 消費滿千可抽獎

上班忙碌一整天，下班後還有準備家人晚餐的重頭戲，可以快速完成多道美味料理，是大多數上班族媽咪們的夢想，讓Panasonic 30L蒸烘烤微波爐(NN-BS1700)為你實現吧！除了可以快速完成料理之外，透過日本技術64眼紅外線，解決過往使用微波爐容易遇到的解凍不完全、羹湯料理沸騰溢出等問題，讓媽咪們輕鬆包辦蒸、烘、烤等多樣料理，快速出好菜。

2024-08-21 17:33