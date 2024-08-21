柯佳嬿喊話坤達送珍珠 看中TASAKI 70周年鏈鋸人聯名

為歡慶創立70周年，日本珠寶品牌TASAKI特別舉辦「FLOATING SHELL」展，自今年4月起由東京展開全球巡展後，自2024年8月21日起至9月10日止，來到台北的微風信義。除了持續顛覆想像的70周年珠寶，TASAKI更特地攜手不同領域的知名日本品牌，推出一系列出人意表的聯名作，其中包括與日本人氣漫畫家藤本樹（Tatsuki Fujimoto）合作的珠寶，是現場最超人氣的展區。

女星柯佳嬿今日特地出席開幕演繹70周年全新珠寶，她很欣賞TASAKI透過設計把珍珠這種她印象中很優雅的寶石變得年輕有個性，身上配戴的款式更是將以往橫向排列的珍珠改成直向排列，讓她很驚艷。這次70周年展中最讓她驚喜的是與藤本樹合作的系列，平常有在追熱血動漫的柯佳嬿表示很喜歡《鏈鋸人》的聯名設計，尤其可以拆做耳扣配戴的鍊墜，她覺得很適合坤達。雖然坤達曾送過珠寶但目前還沒送過珍珠，她也趁機喊話：「現在可以來看看了！」

70週年全新系列珠寶以品牌最經典的balance系列為基礎展現全新的創意。由設計師Thakoon Panichgul發想、在2010年推出的balance，以五顆阿古屋珍珠和金屬直線顛覆了世人對珍珠的既定印象。70週年新作延續初始跳脫框架的精神，balance luxe diamonds pave、balance arm、balance element、balance plus、balance signature等系列從經典balance延伸出不同面向的幾何變化，將視覺平衡發揮得淋漓盡致。

近期熱映電影《驀然回首》再掀話題的日本漫畫家藤本樹，在2022年時就以名作《鏈鋸人》與TASAKI展開合作推出聯名珠寶，不過僅於日本販售。70週年雙方合作更延伸至短篇漫畫《預言的那由多》和藤本樹首部連載漫畫《炎拳》，原創世界觀與TASAKI現代前衛的珠寶相結合，共有8款以三部漫畫主要角色為發想的珠寶登台。

這次期間限定販售的聯名商品中，最受矚目的無疑是TASAKI攜手ASICS推出的5款運動鞋，選用ASICS火遍全球的「GT-2160」鞋款為基礎，融入TASAKI原創的經典，其中裝飾上千顆阿古屋珍珠編織面紗的Art Piece定價高達百萬。另有約60萬上下的兩款Luxury系列和4萬左右的經典款，珍珠裝飾的方式均以最具辨識度的balance和danger、和Signature系列為發想。