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柯佳嬿喊話坤達送珍珠 看中TASAKI 70周年鏈鋸人聯名

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影
柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影

為歡慶創立70周年，日本珠寶品牌TASAKI特別舉辦「FLOATING SHELL」展，自今年4月起由東京展開全球巡展後，自2024年8月21日起至9月10日止，來到台北的微風信義。除了持續顛覆想像的70周年珠寶，TASAKI更特地攜手不同領域的知名日本品牌，推出一系列出人意表的聯名作，其中包括與日本人氣漫畫家藤本樹（Tatsuki Fujimoto）合作的珠寶，是現場最超人氣的展區。

女星柯佳嬿今日特地出席開幕演繹70周年全新珠寶，她很欣賞TASAKI透過設計把珍珠這種她印象中很優雅的寶石變得年輕有個性，身上配戴的款式更是將以往橫向排列的珍珠改成直向排列，讓她很驚艷。這次70周年展中最讓她驚喜的是與藤本樹合作的系列，平常有在追熱血動漫的柯佳嬿表示很喜歡《鏈鋸人》的聯名設計，尤其可以拆做耳扣配戴的鍊墜，她覺得很適合坤達。雖然坤達曾送過珠寶但目前還沒送過珍珠，她也趁機喊話：「現在可以來看看了！」

70週年全新系列珠寶以品牌最經典的balance系列為基礎展現全新的創意。由設計師Thakoon Panichgul發想、在2010年推出的balance，以五顆阿古屋珍珠和金屬直線顛覆了世人對珍珠的既定印象。70週年新作延續初始跳脫框架的精神，balance luxe diamonds pave、balance arm、balance element、balance plus、balance signature等系列從經典balance延伸出不同面向的幾何變化，將視覺平衡發揮得淋漓盡致。

近期熱映電影《驀然回首》再掀話題的日本漫畫家藤本樹，在2022年時就以名作《鏈鋸人》與TASAKI展開合作推出聯名珠寶，不過僅於日本販售。70週年雙方合作更延伸至短篇漫畫《預言的那由多》和藤本樹首部連載漫畫《炎拳》，原創世界觀與TASAKI現代前衛的珠寶相結合，共有8款以三部漫畫主要角色為發想的珠寶登台。

這次期間限定販售的聯名商品中，最受矚目的無疑是TASAKI攜手ASICS推出的5款運動鞋，選用ASICS火遍全球的「GT-2160」鞋款為基礎，融入TASAKI原創的經典，其中裝飾上千顆阿古屋珍珠編織面紗的Art Piece定價高達百萬。另有約60萬上下的兩款Luxury系列和4萬左右的經典款，珍珠裝飾的方式均以最具辨識度的balance和danger、和Signature系列為發想。

同時令人眼睛為之一亮的還有與日本歷史悠久的太陽眼鏡品牌EYEVAN合作推出限量聯名眼鏡，包括三款鏡框正面鑲嵌阿古屋珍珠的奢華版與五個鑲嵌鈦珍珠的平價款。而「balance neo」和「danger fang」兩種主題更進一步出現在珍珠有線耳機上，讓耳機成為最時尚的珠寶配件。

柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影
柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影
TASAKI balance element系列18K白金黃金櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠長項鍊，225萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance element系列18K白金黃金櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠長項鍊，225萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，33萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，33萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger fang運動鞋，37,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger fang運動鞋，37,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance luxe太陽眼鏡，50萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance luxe太陽眼鏡，50萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，26萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，26萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI與當紅日本漫畫家藤本樹推出聯名珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI與當紅日本漫畫家藤本樹推出聯名珠寶。圖／TASAKI提供
70週年TASAKI X EYEVAN聯名太陽眼鏡。圖／TASAKI提供
70週年TASAKI X EYEVAN聯名太陽眼鏡。圖／TASAKI提供
TASAKI danger運動鞋，57萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger運動鞋，57萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《預言的那由多》戒指18K黃金&阿古屋珍珠，95,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《預言的那由多》戒指18K黃金&阿古屋珍珠，95,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年balance neo耳機，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年balance neo耳機，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠頸鍊，1,250萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠頸鍊，1,250萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年Pearl Sequence運動鞋，100萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年Pearl Sequence運動鞋，100萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K黃金&阿古屋珍珠項鍊，225萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K黃金&阿古屋珍珠項鍊，225萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《鏈鋸人》墜鍊，銀&阿古屋珍珠，50,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《鏈鋸人》墜鍊，銀&阿古屋珍珠，50,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年balance neo耳機，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年balance neo耳機，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年danger fang耳機，60,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年danger fang耳機，60,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年紀念展「FLOATING SHELL」。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年紀念展「FLOATING SHELL」。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《預言的那由多》頭飾，18K黃金&阿古屋珍珠，30萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI X 藤本樹《預言的那由多》頭飾，18K黃金&阿古屋珍珠，30萬元。圖／TASAKI提供
柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影
柯佳嬿出席TASAKI 70週年特別紀念展覽。記者吳致碩／攝影

坤達 日本 柯佳嬿 珍珠 珠寶

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