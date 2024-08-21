IKEA「大台北新裝慶」限時開跑！滿額限量送超萌「藍寶包」　加碼4大好康優惠

IKEA大台北地區四間分店即日起至9月4日聯合舉辦「大台北新裝慶」，活動期間卡友單筆消費滿2,688元，即可兌換限量超Q「藍寶包」，數量有限送完為止；還加碼推4大好康優惠，包含KIVIK布沙發全系列9折、指定精選商品2件享85折、METOD系列含指定高櫃櫃框的電器櫃滿額就送市價1,399元的電磁爐，還有熱門暢銷的RASKOG推車搭配TROFAST土耳其藍分隔收納托盤享優惠，從客廳、廚房到生活小細節都能省荷包升級。

即日起至9月4日IKEA大台北地區四間分店（內湖店、台北城市店－小巨蛋、新莊店、新店店）聯合舉辦「大台北新裝慶」，推出卡友滿額贈活動，單筆消費滿2,688元就送限量「藍寶包」，超萌小廢包造型、經典IKEA藍黃配色，是穿搭的亮眼單品，肩背、斜背能自由變換，背帶拆掉後還可當手拿包，出門輕巧又方便，每人限兌換一個，數量有限送完為止，IKEA鐵粉們別錯過。

此外，IKEA「大台北新裝慶」加碼4大好康優惠，首推精選好物同商品2件享85折優惠，包含印有橘色甜橙夏日感滿分的TORVFLY桌巾、能增添空間質感的黃麻米色KLEJS地毯、繽紛感十足的BAGIS兒童衣架等。

大型家具也有優惠，包括KIVIK布沙發全系列9折，此系列座墊以獨立筒彈簧、高彈力泡棉製造，鬆弛柔軟同時兼顧足夠的支撐力，寬闊的扶手不僅擁有充裕空間，還可用來放手機、平板、小吃，布套可拆下清洗；METOD系列的兩款電器櫃也祭出優惠，單筆消費滿12,888元含指定高櫃櫃框的電器櫃送TILLREDA攜帶式電磁爐一個；明星商品RASKOG推車搭配TROFAST分格收納托盤一起購買，就享有土耳其藍分格收納托盤5折優惠價。