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輕鬆備戰新學期！7-ELEVEN「三大支付滿額立折」限時開跑　學生最愛美食、外宿好物多重優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
看準開學商機湧現，7-ELEVEN以「學生最愛便利潮食」、「外宿省荷包」兩大策略，滿足開學季就近補給、多元餐飲需求。圖／7-ELEVEN提供
看準開學商機湧現，7-ELEVEN以「學生最愛便利潮食」、「外宿省荷包」兩大策略，滿足開學季就近補給、多元餐飲需求。圖／7-ELEVEN提供

暑假進入尾聲，看準開學商機湧現，7-ELEVEN以「學生最愛便利潮食」、「外宿省荷包」兩大策略，滿足開學季就近補給、多元餐飲需求，並於全台超過7,000家門市展開「三大支付滿額立折」活動，自8月23日至8月25日限時3天到全台7-ELEVEN門市購買指定13大類別商品，憑OPEN錢包、icash Pay、icash 2.0三大支付結帳單筆滿999元回饋最高市價120元。

掌握開學餐食商機，7-ELEVEN針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約3成，並滿足開學課後享用零食的小確幸，國際精品專櫃也推出多款日韓療癒零食，可愛萌趣造型超吸睛。飲品則獨家開發風靡馬來西亞70年經典傳奇飲品「虎咬獅咖啡」、甜菜根搭配多樣蔬果「聖德科斯聯名100%蔬果汁」提供多元飲品選擇。

更特別規劃學生族群最愛的義大利麵、CP值高的冷凍餐點祭出超划算折扣，即日起至9月3日鮮食自有品牌Ohlala系列商品全品項享9折優惠，9月4日至10月1日則有指定冷凍盒餐任選2件88折活動，精打細算的學生族揪好友一起買省更多。

7-ELEVEN自有品牌「Homeal」冷凍台式功夫菜受到忙碌的年輕客層喜愛，本週再度獨家推出3款攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」將人氣台式熱炒「塔香風味炒花蛤」、「鳳梨糖醋肉」、「客家小炒」，克服繁複的熱炒流程，變身小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點，每份售價69元，8月21日至9月17日購買Homeal商品加價10元可加購冷凍／冷藏白飯一份。

此外，7-ELEVEN引進多元比薩結構，除了與熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作「必勝即享站」，更於近80間「哈燒專櫃」引進現烤「海鮮總匯比薩」，使用高達、切達、莫札瑞拉三種起司調味，搭配彈牙甜蝦仁、魷魚板、蟳味絲鋪底，滿滿鮮甜海味與濃郁起司香，即日起至9月17日「哈燒專櫃」還有全品項任選第二件85折優惠；冷凍則有自有品牌「御料小館海鮮披薩」、知名團購夯品一口馬可貝果比薩，還有天素地蔬複合店限定的蔬食比薩。

7-ELEVEN觀察到每年8月開學季期間相關類別業績皆可較前期成長逾2成，實體門市以「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」等複合結構打造最齊全的生活服務平台，於住宅區、主要幹道、外宿學區販售豐富多元商品，為外出租屋學子提供經濟實惠選擇。其中「Watts均一價59元專區」引進日本佰元商店廚房、收納、衛浴商品，「時尚文具專區」則推出各式筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇，即日起至10月1日推出指定商品任選2件88折、4件75折。

此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，即日起至9月17日限時推出指定牙膏、衛生棉等任選買1送1優惠，最高現省149元，推薦必買UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙在9月3日前特價單串79元，平均每包不到10元，整箱購買更划算。

除此之外，外宿添購生活用品和小家電也不用辛苦外出採購搬貨，7-ELEVEN旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、日常美食等商品結構，即日起至8月26日展開「開學入手單品5折起」主題活動，並於8月26日前推出指定商品免運費、單筆滿1,200元立折150元，8月27日加碼指定商家下單滿99元送限量CITY CAFE中杯冰美式咖啡，詳細活動辦法請上iOPEN Mall官網查詢。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網公告為準。

7-ELEVEN近80間「哈燒專櫃」陸續引進現烤「海鮮總匯比薩」，即日起至8月20日還有全品項任選第二件85折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近80間「哈燒專櫃」陸續引進現烤「海鮮總匯比薩」，即日起至8月20日還有全品項任選第二件85折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起國際精品專櫃推出日韓流行名物季，多款日韓療癒零食可愛萌趣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起國際精品專櫃推出日韓流行名物季，多款日韓療癒零食可愛萌趣。圖／7-ELEVEN提供
學生族群最愛的義大利麵祭出划算折扣，即日起至9月3日鮮食自有品牌Ohlala系列商品全品項享9折優惠。圖／7-ELEVEN提供
學生族群最愛的義大利麵祭出划算折扣，即日起至9月3日鮮食自有品牌Ohlala系列商品全品項享9折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」冷凍台式功夫菜提供新選擇，宅在家也能輕鬆吃熱炒。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家開發風靡馬來西亞70年經典傳奇飲品「虎咬獅咖啡」。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「用品量販專區」全台逾400店，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「用品量販專區」全台逾400店，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進日本超夯雜貨「Watts均一價59元專區」，全台展店破300店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進日本超夯雜貨「Watts均一價59元專區」，全台展店破300店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN iOPEN Mall即日起至8月26日推出「開學入手單品5折起」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN iOPEN Mall即日起至8月26日推出「開學入手單品5折起」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，克服繁複的熱炒流程，變身小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點，8月21日至9月17日搭配白飯只要79元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家新品「聖德科斯紫亮采蔬果汁 」，即日起至10月1日限時嘗鮮價第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家新品「聖德科斯紫亮采蔬果汁 」，即日起至10月1日限時嘗鮮價第2件6折。圖／7-ELEVEN提供

品牌 衛生棉 馬來西亞

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