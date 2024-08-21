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高鐵「台南400」專案身分證2數字折400 9月底住宿0元起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵假期「臺南400」專案大放送 身分證字號「4」+「0」現折400元。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期「臺南400」專案大放送 身分證字號「4」+「0」現折400元。圖／台灣高鐵公司提供

今年適逢台南400年，台灣高鐵公司規劃高鐵假期「台南400」專案，2人同行、其中1位身分證字號同時有「4」與「0」，即享每筆訂單折扣400元，另外，即日起至9月30日前高鐵假期也推出小資快閃專案，來回車票加住宿，每人最低2980元，等於搭高鐵送住宿。

高鐵表示，高鐵假期「台南400」專案與煙波大飯店台南館、和逸飯店台南西門館、台南禧榕軒大飯店等13家優質飯店合作，即日起至10月31日，2人同行，其中1位身分證字號同時有「4」與「0」，整筆訂單即享折扣400元。以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起。

另有主題式體驗套裝產品，像是「天下南隅」飯店推出亞洲首間日本潮牌Beams主題房；「台南 U.I.J 友愛街旅館」不僅主打小野麗莎演唱會專案，更與日本設計品牌「minä perhonen」聯名，推出以「森林巡遊」為設計主題的全新空間。

同時，文化部主辦的2024年「台灣文化創意博覽會」將於8月23日至9月1日首度移師台南舉辦，活動地點位於高鐵台南站旁的大台南卉展中心及台南城區，合辦台南市政府以「Lesson :D」為主題策展，用夜光台南為概念規畫一系列活動。

高鐵也推薦高鐵假期「花魁車地景公園」行程，不僅有專人導覽地景公園，還可進入車室參觀，行程還結合台南市區知名美食小吃及特色集點，高鐵TGo會員每人再加贈400點。

針對想去其他城市的旅客，高鐵假期即日起至9月30日止，推出「小資精省．限定優惠」快閃專案，搭配北、中、南多家飯店，以平日2人同行，台北出發入住頭等艙飯店高雄站前館為例，每人最低只要2980元，相當於搭高鐵就送住宿；平日2人同行，台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1745元起。

台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1,745元起。圖／台灣高鐵公司提供
台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1,745元起。圖／台灣高鐵公司提供
以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起。圖／台灣高鐵公司提供
以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起。圖／台灣高鐵公司提供
「台南 U.I.J 友愛街旅館」與日本設計品牌「minä perhonen」聯名，推出以「森林巡遊」為設計主題之全新空間。圖／台灣高鐵公司提供
「台南 U.I.J 友愛街旅館」與日本設計品牌「minä perhonen」聯名，推出以「森林巡遊」為設計主題之全新空間。圖／台灣高鐵公司提供

台南 飯店 高鐵

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