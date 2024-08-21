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Panasonic蒸烘烤微波爐 智慧烹調 輕鬆完成美味料理

聯合新聞網／ 時尚家居

上班忙碌一整天，下班後還有準備家人晚餐的重頭戲，可以快速完成多道美味料理，是大多數上班族媽咪們的夢想，讓Panasonic 30L蒸烘烤微波爐(NN-BS1700)為你實現吧！除了可以快速完成料理之外，透過日本技術64眼紅外線，解決過往使用微波爐容易遇到的解凍不完全、羹湯料理沸騰溢出等問題，讓媽咪們輕鬆包辦蒸、烘、烤等多樣料理，快速出好菜。

Panasonic蒸烘烤微波爐，採用智慧烹調雙科技，搭載日本技術64眼紅外線，瞬間全面偵測爐內溫度，智慧辨識食材種類、大小及份量，精準自動調節火力，加熱至合適溫度；並且可以兩品同時料理，雙份美味同時上桌。加上業界首創的旋風微波加熱技術，不論解凍、燒烤，都能由內而外均勻加熱熟透。

有了Panasonic蒸烘烤微波爐，快速料理不失敗，美味與口感都能精準掌握！像是家人愛吃的香酥燒烤料理，透過頂部全平面燒烤搭配雙面烤盤，不用動手將食材翻面就能達成外酥內軟、鮮嫩多汁且烤色均勻；符合現代健康飲食的蒸煮料理，運用過熱水蒸氣，蒸出美味口感！

此外，以往耗時的清潔再也不煩惱！Panasonic蒸烘烤微波爐內建多樣自動清潔模式，只要按一下，就能輕鬆維持爐內整潔，讓家人吃得更安心，共享晚餐的幸福。心動不如馬上行動，現在買就送Panasonic廚藝生活體驗館4堂料理體驗課，詳細辦法請見廚藝館官網。

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官網：http://panasonic.com.tw

廚藝館官網：https://pmst.panasonic.com.tw/PanasonicCookingTW/

微波爐

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