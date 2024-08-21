跨海聯名出招！全家便利商店攜日本能登米其林名店「一本杉川嶋」推海味6新品　「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」必嘗

日式料理為台灣人最愛美食之一，訴求自然風味、以在地食材入料，更是日本料理的一大特色。「全家」首度攜手日本能登半島知名米其林餐廳「一本杉川嶋」跨海聯名，由主廚川嶋亨監製開發，以其招牌「能登風味海苔醬」及「日本鹽」為開發核心，進行風味延伸，端出「牛肉芥末時雨煮飯糰」、「日式肉味噌飯糰」、「番茄奶油雙醬烏龍麵」、「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」、「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」與minimore甜點「鹽味牛奶凍」共6款道地又極具日本風情的聯名鮮食，即日起於全台逾4,200間「全家」店舖美味登場。

全家便利商店與「一本杉川嶋」聯名鮮食中，「牛肉芥末時雨煮飯糰」復刻日本傳統佃煮法，將香甜多汁的牛五花肉搭配芥末、生薑烹煮，道地和風滋味，售價55元；8月28日開賣的「日式肉味噌飯糰」以雞絞肉搭配白味噌調配，並添加蔥花、海苔醬增添風味與香氣，售價42元。

minimore甜點端出「鹽味牛奶凍」，將濃郁綿密牛奶凍添加藻鹽提升風味，售價39元，即日起至9月3日購買Let’s Café中杯以上指定飲品，享minimore甜點半價搭購優惠。

聯名主食首推「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」，米飯添加海藻奶油醬，搭配蕃茄紅醬及海苔醬，撒上鮮蝦、花蛤、花枝豐富海鮮配料，售價159元；「番茄奶油雙醬烏龍麵」運用奶油、番茄風味醬料結合雞肉與海鮮，香濃開胃，售價135元；8月28日開賣的「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」無論是烤飯糰加上炙烤帶皮雞腿肉直接吃，或倒入鮮甜清澈的昆布高湯變身茶泡飯都適合，更可加入清爽嗆辣的芥末醬帶出第三種吃法，售價109元。

即日起至9月3日購買一本杉川嶋聯名主食商品，搭購原萃茶系列指定飲品現折10元。於此同時，為應援日本能登半島震災重建工程、幫助民眾加速回歸正常生活，「全家」將捐出部分聯名商品授權金，用於日本石川縣大地震災後重建、經濟復甦等公益活動之贊助，共邀消費者一同用吃應援。

此外，「全家」於2007年起與「瓜瓜園」合作，率先於便利商店開賣「夯番薯」，不僅帶動全台番薯熱潮，更創下年銷2,200萬條紀錄，迄今「早餐吃番薯」已成為民眾生活日常。歡慶「全家」明星商品「夯番薯」17周年慶，今年再推2款新品，其中「夯總黑糖地瓜包」內餡以在地台農57號番薯製成，番薯餡纖維細緻、綿密鬆軟，Q彈有勁的黑糖外皮上更烙印著可愛萌趣的夯番薯肖像「夯總」。SOHOT炎選現烤點心則推出「夯地瓜蛋塔」，酥脆紫薯外皮，內餡添加香甜綿密的地瓜泥，即日起至9月17日「夯地瓜蛋塔」搭購指定飲品享59元餐促優惠。

即日起至9月17日購買「全家」夯番薯，搭購牧場直送4.0無加糖濃醇優酪乳、義美無加糖高纖全豆豆奶、義美無加糖燕麥全豆豆奶、義美高纖堅果杏仁全豆奶等4款指定飲品可現折10元。