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當年「以愛為名」砸3.5億…S Hotel改名仍虧損 不到半年熄燈

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「S Hotel」改名為「美憬閣」，仍不敵虧損。圖／摘自官網
「S Hotel」改名為「美憬閣」，仍不敵虧損。圖／摘自官網

「以愛為名」的合尊酒店（S Hotel Taipei），是2017年藝人大S老公汪小菲所投資的酒店，一開幕就成為話題。其原名為量子酒店，後更名為合尊酒店，夫妻離異後，2023年11月與雅高酒店集團合作，改為台北敦化美憬閣酒店（Dunhua Mansion Taipei – MGallery Collection），並於2024年3月1日正式更名，不到半年，就宣告於今（8月21日）起歇業。

這棟話題性十足的酒店，起於汪小菲與大S結婚時，在台北投資3.5億、並以大S之名命名為「S Hotel」，之後幾次改名，甫於今年3月換上招牌「美憬閣」，仍敵不過景氣，確定於今起歇業，據傳，飯店每月虧損上千萬，汪小菲因此主動脫手解約，將飯店歸還屋主龍巖集團。

S Hotel Taipei開幕初期，因精品飯店設計風格，吸引不少兩岸三地的藝人、網紅入住，客房由名家菲力普∙史塔克設計，採用純白風格，搭配大片窗戶與隨處可見的鏡子，不惜重本採用品牌備品，以及高檔音響、膠囊咖啡機、床墊、衛浴等，就連Mini Bar的飲品與零食也給得大方，評價頗高。

疫情期間，酒店轉做防疫旅館，也算維持得不錯。但疫後，酒店主力客源（高端商務客、陸客）並未回歸，經營相對困難。

飯店業者私下透露，美憬閣位置絕佳，鄰近松山機場、小巨蛋商圈等，且有迷人的林蔭大道，要另尋租客或買家應不困難。

大S 汪小菲 酒店 飯店

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