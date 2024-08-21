台日32同名車站5站締結姐妹車站 台日友好拚鐵路觀光

「台日32同名車站」活動自2014年首次推出後，就受到廣大民眾熱烈注目，該活動精選台灣與日本鐵路，擁有相同名稱的32座車站，10年後的今天再以「青春列車」為主題舉辦活動，鼓勵年輕世代多搭乘鐵路旅行。

台鐵今在台北車站舉辦「2024台日32同名車站-青春列車緣分續航活動」出發記者會，根據往例任命來自日本的旅客，代表擔任各個同名車站的一日站長，獲頒象徵榮譽的站長帽及哨子，也象徵台日友好與文化傳承。

搖鈴儀式後，日本旅客代表8條路線出發至各同名車站，由台鐵公司在地人員導覽，讓日本旅客更能深入了解其地區文化及歷史背景。