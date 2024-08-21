不只是飯店！台灣自創品牌「嵨開安旅」2025台北開幕

不只是飯店！全台首家主打以身心靈健康為主題、台灣自創品牌「嵨開安旅」，位於台北精華地段忠孝復興站步行約3分鐘，基地面積約1100坪、樓高16層，預將於2025年春天開幕試營運。這也是福泰飯店集團旗下的全新品牌。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，「我想做的不只是一間飯店，而是在這個資訊爆炸、讓人無法喘息的時代，提供一個真正能讓人靜下來的地方」；他說，自己曾在一次旅行中，認識了日本山伏修驗道的核心哲學「接受一切」，從此得到許多啟發，也發現與老莊的「無為」和尼采提出的「Amor Fati熱愛命運」概念異曲同工，「接受生命一切所有，好的壞的、不可控制的，讓自己正念平靜，透徹清晰後才能做出最好的判斷，我們就是在這樣的概念下打造出嵨開安旅。」

嵨開安旅總經理吳宏一指出，「我們透過各種方式詮釋品牌精神，讓所有旅客身心靈感到健康舒適，例如讓人靜心、重新歸零的設計理念營造空間氛圍，讓人放鬆的瑜珈與頌缽課程，葷素同樂、依循節氣使用在地食材的餐飲體驗，打造市場差異化等，目標讓所有旅客都能在我們打造的台北城市綠洲中感到安心幸福。」

嵨開安旅1樓是比薩外帶輕食區，5樓有全天候供餐餐廳，除了強調以在地食材料理，還有美味的熟成牛排、瑜珈下午茶，此外，多種純素選項也將成為未來的特色之一。6樓則是自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness。7樓一隅的茶席採預約制品茗。

7至16樓為客房樓層，擁有111間客房、共5種房型，以「重新歸零」的設計理念營造空間氛圍，房內採用沉靜低彩度的大地色系回歸自然，並選用綠建材環保材質，在東區鬧中取靜。

新飯店的最大亮點之一，是從尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness。其為2020年疫情嚴峻時期、由Mr. Shiva Dhakal與Dr. Shovita Shrestha Dhakal夫妻共同創辦。Mr. Dhakal是尼泊爾的成功企業家，擁有旅行社、旅遊企劃宣傳公司、飯店、餐廳等，倡議旅遊永續發展，在亞太旅行協會的引薦下、確認合作關係，嵨開安旅將引進Avata Wellness一系列的瑜珈、頌缽、冥想等課程到台灣。

董事長廖炳燿為日本山形縣鶴岡市國際觀光大使，同時也是亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association, PATA）2022-2024年中華台北分會會長，有鑑於後疫情時代全球對於衛生保健有更深層的關注，曾多次造訪山形縣和尼泊爾，並與兩地的產業先進交換心得，歷經5年的準備，要將嵨開安旅打造成全台第一家以身心靈健康為主題的飯店品牌（Wellness Hotel Brand）。

嵨開安旅總經理吳宏一也親自帶領飯店經營團隊主要成員，前往羽黑山中體驗山伏精神和靜修禪坐，目標從台北出發、將嵨開安旅開拓到更多城市中。

目前新飯店正在徵才，可查詢求職網址：

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