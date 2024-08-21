Z世代醫美討論度大爆發！年輕族群最在意醫美部位、人氣診所一次看

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愛美是人的天性！隨著網路讓美妝、美容風氣盛行，讓年輕人討論或從事醫學美容的數量激增。面對綠色轉型成全球顯學，大數據數據股份有限公司於今(19)日公布最新《2024年醫美洞察 – Z世代比你想的更愛美！》產業趨勢報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統自2023年7月1日至2024年6月30日發現，2024上半年Z世代對醫美話題的討論聲量大幅增加38.48%，其中，現在年輕人使用的社交軟體Threads在各式微診手術討論成長17.6倍。同時， Z世代對於「身體(+61.28%)」、「額頭(+52.56%)」與「下巴(+47.28%)」等部位的討論聲量成長率顯著高於「臉部皮膚(37.53%)」，顯示年輕世代更關注輪廓線條和立體感。大數據(股)公司營運長蔣志薇指出，雖然目前台灣前10大醫美診所聲量99%來自Instagram，但從報告來看6月份Threads上醫美診所討論聲量較前月大幅提高約7.8倍，與前10醫美診所Instagram聲量差距減少90.5%，可見全新的社群平台的快速崛起。因此，掌握Threads的關鍵紅利爆發期，將是醫美相關品牌下一波提升網路能見度的主要突破點。

輪廓效應？身體、額頭、下巴占聲量成長率前五名

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現代的愛美民眾除了健身、保養、控制飲食之外，也有越來越多人會選擇醫學美容。其中，1990年代末葉至2010年代前期出生的「Z世代」，也是所謂的數位原生世代，對於美有更多想法，透過更多網路資訊及社群平台討論、分享來獲取更多能讓自己更好看的方式。大數據(股)公司透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，公布《2024年醫美洞察 – Z世代比你想的更愛美！》產業趨勢報告，分別在Z世代最喜愛的Dcard、Instagram及Threads發現，在Dcard上著重了解醫學美容的效果，討論手術效果分享與醫生推薦，其聲量上升35%；Instagram則容易看到醫美診所的行銷宣傳活動，其聲量也較前期增加30%；Meta旗下的新興社群平台Threads 在各式微診手術討論聲量也較前期大幅成長17.6倍。

2024上半年，Z世代對於「身體(+61.28%)」、「額頭(+52.56%)」與「下巴(+47.28%)」等部位的討論聲量成長率顯著高於「臉部皮膚(37.53%)」，顯示Z世代更關注輪廓線條和立體感。在身體醫美話題中，「肉毒小腿」和「肉毒肩膀」是最受討論的醫美項目。「肉毒小腿」的聲量較上期成長154.5%，佔臉部以外醫美話題的46%；「肉毒肩膀」佔38%聲量，較上期成長74.5%。

雷射超越肉毒 成Z世代最熱門醫美項目

雷射技術聲量成長43.66%，超越肉毒成為Z世代最受關注的醫美項目。94%的聲量集中於「皮秒雷射」。其中蜂巢皮秒聲量成長105.41%與探索皮秒成長111.76%最多。進一步觀察雷射話題發現，網友對於皮膚「痘疤(+29.97%)」、「毛孔(+49.88%)」和「美白(+111.36%)」關注度成長最快。

魔法針（薇貝拉）的聲量較上期提高近20倍。魔法針因分子大小不同分為黑白童針兩種，其最常被提及的關鍵字是「凹陷填補」，頻率較「皮膚改善」高出10個百分點。「十倍電波」來勢洶洶，近半年首度出現聲量立即超過「IG電波」91.8%，約為完美電波聲量之45.0%，成為小鳳凰電波競品中的最強新秀。而微針電波聲量成長近3倍，又以「精靈電波」佔比38%最高。

醫美診所過度依賴單一KOL Threads或可解

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對衛生福利部公布的「各縣市核准施行特定美容醫學手術醫療機構」進行網路聲量分析後發現，Z世代眼中最熱門的10間醫美診所中，有99%的聲量來自Instagram，顯示出激烈的競爭。而聲量排名快速上升的診所普遍存在聲量過度集中的問題，最高達73.28%的聲量來自單一KOL或頻道。同時，在6月份，Threads平台上的醫美討論聲量成長了7.8倍，與前10大醫美診所的Instagram聲量差距縮小了90.5%。在Threads上，醫美討論文章平均獲得4.55個留言，較Instagram的高出兩倍以上，顯示出Threads已經逐漸成為醫美行銷的新競爭場域。Threads平台的聲量當中，「韓國(45.28%熱門文章提及)」、「諮詢(20.75%熱門文章提及)」等熱門關鍵字，往往能更好地吸引目標受眾。

➤《2024年醫美洞察-Z世代比你想的更愛美!》趨勢報告：https://dailyview.tw/insight/detail/39

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